동아일보는 새로운 라이프스타일을 만드는 현대인들을 위해 ‘세상을 만드는 시간 3분 영상 콘텐츠 공모전’을 개최합니다. 이번 공모전은 세계적인 공구업체인 스탠리블랙앤데커와 공동 주최합니다. 공모 주제는 ‘세상을 만드는 사람들을 위해(For Those Who Make the World)’입니다. 공모 참가자는 공구를 활용해 가구 등을 직접 제작하는 과정을 동영상 콘텐츠로 만들어 제출하면 됩니다. 많은 관심과 참여를 바랍니다.2021년 3월 18일∼5월 27일만 13세 이상 누구나(학생, 일반부 개인 또는 팀으로 참여 가능)온라인 접수 및 유튜브 업로드 자세한 내용은 홈페이지 (www.toolcontest.com) 참조최우수상 500만 원 등 총상금 3000만 원02-361-1419, 1423