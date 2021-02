지금 쓰는 공기청정기, 살균까지 되나요? 삼성 BESPOKE 큐브TM Air

청정은 기본, 살균은 특기… 바이러스·세균 걱정 줄여주는 ‘UV 플러스 안심살균’

■ 살균 기능은 모델에 따라 상이, UV 플러스 안심살균은 딥그린, 그레이 모델에 한함

‘위생’이라는 단어는 이제 친숙한 일상어로 자리 잡았다. 달라진 시대, 집에서 매일 틀어놓는 공기정청기도 세균과 바이러스 걱정을 줄여줄 수 있어야 한다. 삼성 비스포크 큐브TM Air가 새로운 시대가 원하는 새로운 공기청정기인 이유다.비스포크 큐브TM Air는 전기살균 시스템과 항균 집진필터, 그리고 UV LED 살균까지 더한 ‘UV 플러스 안심살균’으로 걱정을 줄여준다.‘3D 서라운드 청정’으로 공기청정기의 본질인 청정 성능도 극대화했다.5 Way 입체 흡입·3 Way 스마트 토출로 여러 방향으로 공기 순환을 활성화해 빠른 청정효과를 발휘한다. 빠른 청정으로 공기가 깨끗해지면 ‘무풍’으로 전환해보자. 국내 유일 ‘무풍 모드’로 일에 집중해야 할 때나 잘 때 바람과 소음의 방해 없이 편안하다. 비스포크 맞춤으로 컬러와 패턴, 크기도 취향과 라이프스타일에 맞게 선택할 수 있다. 성능에 따라 살균플러스·펫케어 모델 중 고를 수 있다.위생이 가장 중요한 시대, 지금까지의 공기청정기로는 부족하다. 청정은 기본, 살균 기능까지 갖춘, 새로운 시대를 위한 비스포크 큐브TM Air와 함께 걱정은 줄이고 깨끗한 공기는 마음껏 즐기자.정전커버가 세균에 전기 극성을 부여하고 살균커버가 필터에 전기장을 발생시켜 집진필터에 포집된 세균 99% 살균. 집진필터에서 대장균, 황색포도상구균 99% 제거. ※국제시험·검사기관인 Intertek의 검증을 받은 국내 연구기관의 시험결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.산화아연 항균섬유로 제작된 집진필터로 필터 내 세균 증식 억제, 바이러스 불활성화. 집진필터에서 황색포도상구균, 폐렴간균 99.9% 증식 억제, H1N1 바이러스 96.3% 불활성화. ※ 세균은 국내 공인기관의 시험 결과, 바이러스는 연세대 바이오의약 연구실의 시험결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.UV-C LED를 팬 가장자리에 조사해 해당 영역 99.9% 살균. 상기 살균부위에서 대장균, 황색포도상구균 99.9% 제거. ※국제시험·검사기관인 Intertek의 검증을받은 자사 시험 결과로서 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.컬러, 패턴 선택은 출시되는 모델에 한함. 분리·결합 기능은 모듈 구성 기능이 있는 모델(106m², 123m²)에 한해서 사용 가능. 패널 패턴 및 컬러는 향후 교체 가능함(교체 가능한 패널은 별도 판매하며 2021년 3월 출시 예정). 상단 버튼부가 포함된 디스플레이 부분은 최초 구입 후 변경할 수 없음.입체 흡입·3스마트 토출을 이용해 여러 방향으로 공기 순환을 활성화해 신속한 청정효과를 발휘하는 BESPOKE 큐브TM Air의 특징을 말함. 5 Way 입체 흡입은 후면패널의 5방향(상·하·좌·우·후면)으로 공기 흡입하는 방식을 의미하며 3 Way 스마트 토출은 실내 미세먼지 농도에 따라 1방향 또는 3방향으로 토출하는 방식을 뜻함.미국 냉공조학회(ASHRAE) 기준 콜드 드래프트(Cold Draft)가 없는 0.15m/s이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의함.