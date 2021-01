“초개인화 마케팅으로 빅테크 금융업에 대응”

“대변화의 시대가 오히려 차별화의 호기다. 밥 지을 솥을 깨뜨리고 돌아갈 때 타고 갈 배를 가라앉힌다는 파부침주(破釜沈舟)의 자세로 ‘넘버 원 금융플랫폼 기업’의 원년이 되도록 나아가자.”윤종규 KB금융지주 회장은 새해를 맞아 고객에게 가장 사랑받는 1등 금융기업의 위상을 공고히 하기 위한 비전을 제시했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 여파로 예측하기 힘든 경제 상황이 계속되고, 빅테크(대형 기술기업)의 금융업 진출로 업종 간 경계가 모호해지는 ‘빅 블러(Big Blur)’ 시대가 닥쳤지만 발 빠른 대응과 철저한 준비로 미래금융을 주도해야 한다고 강조했다.윤 회장은 2021년 경영전략 키워드로 ‘R.E.N.E.W 2021’을 선언했다. RENEW는 △핵심 경쟁력 강화(Reinforce the Core) △글로벌&신성장동력 확장(Expansion of Global & New Biz) △금융플랫폼 혁신(No.1 Platform) △ESG 등 지속가능경영 선도(ESG Leadership) △인재양성 및 개방적·창의적 조직 구현(World class Talents & Culture) 등 5가지 경영전략 방향의 영어 단어 앞 글자를 딴 것이다.윤 회장은 핵심 경쟁력 강화를 위해 은행은 확고한 1위, 주요 계열사들은 업권 내 최상위권의 경쟁력을 확보해야 한다고 주문했다. 빅테크의 금융 진출에 선제적으로 대응하려면 단순한 상품 판매 기능을 벗어나 종합자산관리로 빠르게 전환해야 하며 개인화 고객관리 체계를 구축하고 초개인화 마케팅을 구현해 강점을 살려야 한다는 것이다.새로운 성장동력을 확보하기 위해 동남아와 선진시장을 겨냥한 글로벌 사업 투트랙 전략도 제시했다. 성장 잠재력이 높은 동남아시장의 사업을 적극 발굴하고 추가 인수합병(M&A) 기회를 노리는 한편, 선진시장에서는 기업투자금융(CIB)과 자산운용을 중심으로 파트너사와 제휴를 확대하겠다고 했다. 동시에 자동차, 부동산, 헬스케어, 통신 등과 같은 비금융 플랫폼 성장도 강화하고 인공지능(AI) 기반의 투자 확대를 통해 새로운 영역을 모색하겠다는 포부도 밝혔다.윤 회장은 올해도 디지털 혁신을 재차 강조했다. 고객을 중심으로 각 그룹의 대표 금융 애플리케이션(앱)이 특화된 종합금융 플랫폼으로 도약해야 한다는 것이다. 윤 회장은 “비대면 채널과 대면 채널을 유기적으로 연결하는 매끄러운(Seamless) 고객 관리체계를 수립해 1등 금융플랫폼이자 온리 원(Only One) 금융서비스를 만들자”고 당부했다.아울러 지속 가능한 경영 체계를 확립하기 위해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 내재화해야 한다고 강조했다. 윤 회장은 8일 열린 비대면 경영전략회의에서도 글로벌 환경보호 캠페인 ‘RE 100’에 선제적으로 가입해 2050년 탄소중립을 실현해 나가고 친환경 상품과 투자, 대출 규모를 확대해 녹색금융을 선도해 가자고 말했다.이와 함께 KB금융 스스로가 개방적이고 창의적인 조직 문화를 만들어가야 한다고 강조했다. 디지털 부문의 인력 비중을 확대하고 AI 시대에도 사람이 강점을 갖는 업무로 인력을 재배치할 것이라고 약속했다. 또 최근 빈발한 금융 사고를 감안해 소비자권익 보호도 각별히 신경 쓸 것을 당부했다. 윤 회장은 “금융인으로서 확고한 윤리 의식과 준법 의식을 바탕으로 기본과 원칙에 충실한 고객의 평생 금융 파트너가 돼야 한다”고 강조했다.신나리 기자 journari@donga.com