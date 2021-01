이란 “선박 나포는 기술적 문제…한국 정부 대응 이해 안 가”

한국 외교부가 주한 이란 대사를 초치해 한국 유조선 ‘MT-한국케미’ 억류 해제를 요구한 가운데 이란 외무부가 MT-한국케미 나포는 환경 규제 위반에 따른 완전히 기술적인 문제로 한국 정부의 행보를 이해할 수 없다는 입장을 내놨다.5일(현지시간) 이란 관영 IRNA통신에 따르면 사이드 하티브자데 이란 외무부 대변인은 이날 MT-한국케미 근황에 대해 질문을 받고 이같이 밝혔다.그는 우선 MT-한국케미 나포는 환경 규제 위반에 따른 기술적인 문제라는 주장을 이틀 연속 이어갔다.하티브자데 대변인은 “전날 발표한 바와 같이 한국 선박 문제는 완전히 기술적인 것”이라며 “다른 모든 나라와 마찬가지로 이란은 해양 환경 보전에 굉장히 민감하다. 이란은 환경오염을 법에 따라 엄중하게 다루고 있다”고 말했다.이어 “한국 정부의 이와 같은 행보는 이해할 수 없고 수용할 수 없다(The Korean government‘s behavior in this regard is incomprehensible and rejected)”며 “우리는 한국 정부가 기술적인 문제를 합리적이고 책임감 있게 다룰 것을 촉구한다”고 했다.하티브자데 대변인은 오는 10~13일 최종건 한국 외교부 제1차관의 이란 방문과 MT-한국케미 나포 문제는 무관하다고 선을 그었다. 양국간 별도 방문 합의는 없었다고도 했다.그는 “한국 외교부 차관이 가까운 시일 내에 이란을 방문할 예정이지만 이 문제와 무관하다”며 “이 문제는 정해진 법적 절차에 따라 진행되고 외교적 왕래를 필요로 하지 않기 때문에 양국간 별도 방문 합의는 없었다”고 말했다.한국 외교부는 앞서 최 차관의 이란 방문은 MT-한국케미 나포와 별개 사안이라면서도 나포 문제에 대해서도 의견 교환이 있을 것이라고 설명한 바 있다. 외교부는 나포 문제 해결을 위한 실무 협상단을 현지에 급파해 양자 교섭을 벌이겠다고도 했다.그는 MT-한국케미 선원에 대한 지원도 예고했다. 하티브자데 대변인은 해양 환경 담당기관인 항만해사기구(PMO)가 선박과 선원에 필요한 지원을 계획하고 있다“며 ”이와 관련해 필요한 정보를 공개할 것“이라고 말했다.한편, 알리 라비에이 이란 정부 대변인은 같은날 ”한국이 이란 자산 70억달러(약 7조6230억원)를 동결하고 있다“며 ”누군가가 인질범으로 불려야 한다면 이는 헛된 구실로 70억달러 넘는 우리 자금을 인질로 잡고 있는 한국 정부“라고 주장했다.앞서 이란혁명수비대(IRGC) 해군 공보부는 4일 보도자료를 내어 ”이날 오전 10시 MT-한국케미호를 환경 규정 위반 혐의로 나포했다“고 발표했다. MT-한국케미호가 이란 남부의 항구도시 반다르 아바스에 억류돼 있으며 추가 조사를 위해 현지 사법부에 넘겨질 것이라고 예고했다.다만 한국케미의 선사인 DM쉽핑 측은 이란이 제기한 문제를 부인하고 있다. 일각에선 이란이 한국 유조선을 나포한 진짜 이유가 미국의 이란 제재로 한국 내 동결된 이란산 원유 수출 대금 때문이라는 분석이 나온다. 이란 정부는 한국 시중은행 계좌에 묶인 70억달러 규모의 원유 수출대금 동결 해제를 요구해 왔다.그러나 하티브자데 대변인은 전날 이와 같은 관측에 대해 ”한국 케미호 나포는 예외적인 상황이 아니라 정상적인 사건(not an exceptional but a normal incident)“이라며 ”이란과 다른 국가의 영해에서 유사한 사건이 일어난 바 있다“고 부인했다.[서울=뉴시스]