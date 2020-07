비대면 경영 활성화¨ 화상면접으로 인재 채용

현대·기아차는 의왕 IT개발센터의 협력사 인력을 대상으로 비대면 개발 체제를 적용하고 올해 안에 소하리, 양재 등의 IT개발센터 운영도 비대면 방식으로 바꿔나갈 계획이다. 현대차그룹 관계자는 “자동차 업계가 코로나19로 인해 위기를 겪고 있는 지금 다양한 비대면 기반 활동을 통해 위기를 극복하고 새로운 기회를 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.



김도형 기자 dodo@donga.com

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 인한 피해가 산업계에도 이어지는 가운데 현대자동차그룹의 적극적인 비대면 경영활동이 주목받고 있다.현대자동차는 올 3월 신입·경력 채용에 화상면접을 도입했다. 코로나19가 진정될 때까지 일반직과 연구직 채용 면접을 화상으로 진행하고 앞으로도 적극 활용하겠다는 것이다.현대차가 화상면접을 확대한 이유는 4차 산업혁명 시대에 걸맞은 글로벌 융합형 인재를 적기에 확보하기 위해서다. 거리상으로 멀리 떨어져 있는 해외 및 지역 우수인재와 시간 제약이 많은 경력사원은 대면 면접 참석이 힘들다는 점을 감안해 회사와 지원자 모두 ‘윈윈’할 수 있는 채용 전략을 선택한 것이다.현대·기아차에서는 5월 ‘비대면 IT 개발 플랫폼’ 구축을 완료해 IT 협력사와의 ‘스마트 상생’에도 시동을 걸었다. 현대오토에버와 공동 구축한 비대면 IT 개발 플랫폼은 소프트웨어 개발에 필요한 각종 인프라와 개발 도구를 외부에서 접속 가능하도록 클라우드 방식을 적용한 것이 특징이다.이를 통해 협력사 직원들은 자택이나 소속 회사 등 원하는 장소에서 IT 개발 업무를 수행할 수 있게 됐다. 이에 따라 개발 효율성은 물론 업무 만족도도 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.