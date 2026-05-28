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‘한국 상대’ 남아공, 국내파 중심 월드컵 엔트리 발표…가디언 “16강 가능성 높지 않아”
동아일보
입력
2026-05-28 11:14
2026년 5월 28일 11시 14분
한종호 기자
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휴고 브로스 남아공 축구대표팀 감독이 1월 모로코 라바트에서 열린 2025 아프리카축구연맹(CAF) 네이션스컵 16강전 남아프리카공화국과 카메룬의 경기를 지켜보고 있다. 라바트=AP 뉴시스
한국 축구 대표팀의 2026 북중미 월드컵 조별리그 3차전 상대 남아프리카공화국이 국내파 선수들을 중심으로 대표팀을 꾸렸다.
휴고 브로스 남아공 축구대표팀 감독(벨기에)은 28일 남아공 프리토리아의 대통령 영빈관에서 이번 월드컵에 나설 26명의 최종 엔트리를 발표했다. 명단 대부분은 자국 리그 선수들로 채워졌다. 전체 26명 가운데 19명이 남아공 프로축구 프리미어십에서 뛰는 선수들이다.