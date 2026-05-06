유신고, 배재고 7-2 완파… 7년만의 우승 첫걸음[제80회 황금사자기]

경기권을 대표하는 야구 명문 유신고가 배재고를 완파하고 황금사자기 2회전에 안착했다. 지난해 결승에서 성남고에 져 아쉽게 준우승에 그쳤던 유신고는 2019년에 이어 통산 두 번째 우승을 향한 첫걸음을 내디뎠다.
유신고는 5일 서울 신월야구장에서 열린 제80회 황금사자기 전국고교야구대회 겸 주말리그 왕중왕전 1회전에서 장단 12안타를 터뜨리며 배재고에 7-2로 승리했다.
이날 맞붙은 두 팀은 전반기 주말리그에서 나란히 6전 전승으로 경기권A와 서울권A 1위 자격으로 황금사자기 무대에 올랐다. 특히 배재고는 같은 조에 속한 전통의 강호 덕수고와 서울고를 모두 제치고 조 1위를 사수해 화제를 모았다. 각각 2위와 4위에 머문 서울고와 덕수고는 올해 황금사자기 출전권을 얻지 못했다.
1회 한 점씩 나눠 가진 양 팀은 4회까지 추가점을 뽑지 못하며 평행선을 달렸다. 하지만 5회초 유신고가 타자 일순하며 대거 5득점 해 승기를 잡았다. 1사 후 2번 타자 조희성을 시작으로 소재휘, 박지율, 강동욱, 한민용, 한승우까지 6명의 타자가 연속 안타를 터뜨리며 단숨에 5점을 달아났다. 유신고는 발 빠른 주자들이 배재고의 홈 송구보다 여유 있는 타이밍에 홈에 도착했다. 배재고가 5회말 한 점을 따라붙었으나 유신고는 7회초 1사 2루에서 강기문의 좌월 2루타로 승부에 쐐기를 박았다.
유신고 선발 투수 박찬희는 4와 3분의 2이닝 5안타 2실점 한 뒤 마운드를 내려왔고, 구원 투수 문준혁이 3과 3분의 1이닝을 1피안타 무실점으로 틀어막으며 승리투수가 됐다. 75개의 공을 던진 유신고 박찬희는 이틀 휴식 후 8일 2회전에도 등판할 수 있다.
신장 195cm의 왼손 투수로 올해 고교야구 최대어로 꼽히는 하현승(부산고)에게 뒤지지 않는 피지컬을 자랑하는 박찬희는 “다음 경기 때는 더 안정적으로 던지고 싶다. 이번 대회에서 제가 한 경기를 다 던져서 (한 경기 한계 투구 수인 105구 이내로) 마무리해 보고 싶다”고 말했다. 타선에서는 박지율과 한승우가 각각 3안타씩을 때려내며 공격을 이끌었다.
광주제일고는 같은 날 신월야구장에서 김포과학기술고에 8-1, 7회 콜드게임승을 거뒀다. 광주제일고는 김포과학기술고 선발 투수 정예찬에게 꽁꽁 막혀 5회까지 무득점에 그쳤다. 하지만 6회 2사 후 유범교의 적시 2루타로 1-1 동점을 만들며 정예찬을 마운드에서 끌어내린 뒤 바뀐 투수들을 상대로 6점을 추가하며 승부를 단번에 뒤집었다.
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