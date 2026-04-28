주 200km 뛰고, 빵과 꿀로 아침식사

사바스티안 사웨(31·케냐)는 26일 런던 마라톤 남자부에서 불가능의 영역으로 여겨졌던 ‘2시간의 벽’을 깨며 우승한 뒤 러닝화에 이렇게 적었다. 1시간59분30초의 세계기록(World Record)을 작성하며 마라톤 역사상 최초로 ‘서브2’(2시간 이내에 풀코스 완주)를 달성했다는 의미였다.
영국 가디언에 따르면 사웨의 대기록 배경에는 고강도 훈련과 함께 치밀하게 계산된 영양 섭취가 있었다. 사웨는 대회를 6주 앞두고 매주 평균 200km 이상을 달렸다. 한 주에 241km를 뛴 적도 있다. 대회 당일 아침에는 빵과 꿀을 먹었다. 탄수화물인 빵은 러너에게 에너지를 지속해서 공급하고, 꿀은 체내에 빠르게 흡수돼 레이스 초반 즉각적인 에너지원으로 사용된다. 사웨는 레이스 후반엔 에너지 보충을 위해 탄수화물 젤을 섭취했다.
사웨를 지도하는 클라우디오 베라르델리 코치는 “사웨는 신체적 조건뿐만 아니라 태도와 성격까지 완벽한 마라토너”라면서 “사웨가 대회를 준비하는 모습을 보면서 특별한 일이 일어날지도 모르겠다는 생각이 들었다. 그는 내가 불가능하다고 생각했던 일을 해냈다”고 말했다.
사웨가 이번 대회에서 착용한 러닝화도 기록 단축에 도움을 줬다는 평가가 나온다. 사웨의 러닝화는 아디다스가 최근 출시한 초경량 모델로 신발 한쪽의 무게가 달걀 2개 수준인 97g에 불과하다. 남자부 2위에 자리하며 역시 서브2를 달성한 요미프 케젤차(29·1시간59분41초)와 여자부에서 세계기록을 새로 쓰며 우승한 티지스트 아세파(30·2시간15분41초·이상 에티오피아)도 같은 러닝화를 신고 레이스를 펼쳤다.
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