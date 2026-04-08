폰세, 결국 ‘시즌 아웃’…그래도 “축하해, 현진이 형”

코디 폰세(32·토론토)가 결국 수술대에 오른다.
8일 AP통신 등에 따르면 폰세는 다음 주 오른쪽 무릎 전방십자인대 수술을 받는다. 재활에 최소 6개월이 걸릴 것으로 전망돼 사실상 ‘시즌 아웃’이다.
지난해 한화 유니폼을 입고 한국프로야구 정규시즌 최우수선수(MVP)로 뽑힌 폰세는 지난달 31일 콜로라도를 상대로 미국프로야구 메이저리그(MLB) 복귀전을 치렀다.
이 경기에 선발 등판한 폰세는 3회초 수비 때 내야 땅볼을 처리하다 오른발이 꺾였다.
그대로 그라운드에 쓰러진 폰세는 결국 카트에 실려 경기장을 빠져나갔다.
2021년 10월 4일 이후 1639일 만에 빅리그 마운드에 선 폰세는 이 부상으로 3이닝을 채우지 못한 채 복귀전을 마쳐야 했다.
지난해 한국에서 17승 1패, 평균자책점 1.89, 탈삼진 252개를 기록한 폰세는 토론토와 3년 3000만 달러(약 446억 원)에 계약하며 빅리그에 복귀했다.
하지만 수술 결정에 따라 ‘코리안 드림’ 완성은 다음 시즌으로 미뤄지게 됐다.
폰세는 이날 자신의 인스타그램에 “이 여정이 이렇게 시작될 줄은 몰랐다. 로저스센터에서 여러분과 다시 만날 날을 손꼽아 기다리겠다”고 했다.
그러면서 “최고의 3부작은 원래 항상 예상하지 못한 반전과 함께 시작되는 법”이라고 덧붙였다.
폰세는 수술을 앞둔 상황에서도 자신이 우상으로 꼽았던 류현진(39)의 통산 1500탈삼진을을 축하하는 메시지를 보냈다.
류현진은 7일 문학 방문경기에서 역대 최소 경기(246경기), 최고령(39세 13일)으로 1500탈삼진 기록을 세웠다.
폰세는 인스타그램에 이 기록 관련 게시물을 공유하면서 ‘Congrats Hyung(축하해 형)’이라고 썼다.
이소연 기자 always99@donga.com
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