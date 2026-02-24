국민체육진흥공단, 저소득층 학생에 ‘특기 장려금’ 지원

스포츠꿈나무 특기장려금 지원 사업 홍보 포스터. 국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단이 저소득층에 해당하는 초중고 학생 선수 1800명에게 특기 장려금을 지원한다.

공단은 문화체육관광부와 함께 2026년 스포츠꿈나무 특기장려금 지원 사업을 추진한다고 24일 알렸다.

공단은 국민기초생활보장 수급자 가구, 차상위 계층, 한 부모 가족에 속한 학생 선수 1800명을 선발해 5월부터 2월까지 매달 40만 원을 지급할 계획이다.

장려금은 바우처(이용권) 형태로 제공하며 학습 및 스포츠 활동 관련 지정 매장에서 사용할 수 있다.

대한체육회 정회원 단체, 대한장애인체육회 정가맹·유형별 단체 종목 선수로 등록을 마친 초중고 및 특수학교 학생은 모두 이 장려금을 신청할 수 있다.

27일부터 다음 달 27일까지로 재학 중인 학교를 통해 신청하면 된다.

자세한 사항은 공단 홈페이지(www.kspo.or.kr)에서 확인할 수 있다.

공단은 2019년부터 이 사업을 시작해 지난해까지 96개 종목 선수 1만540명을 지원했다.
