쇼트트랙 임종언, ‘최강자’ 캐나다 단지누와 훈련…“한층 자세히 파악”

한국 남자 쇼트트랙의 ‘신성’ 임종언(19)이 ‘최강자’ 윌리엄 단지누(25·캐나다)와 결전의 장소에서 함께 훈련하며 탐색전에 나섰다. 이번 시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어에서 종합 우승을 차지한 단지누는 2026 밀라노-코르티나담페초 올림픽에서 금메달을 노리는 임종언이 넘어야 할 ‘난적’으로 꼽힌다.
한국 쇼트트랙 대표팀은 3일(현지 시간) 오후 이번 대회 쇼트트랙 경기가 열리는 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 캐나다와 같은 시간에 배정돼 50분간 함께 훈련을 진행했다. 쇼트트랙 세대교체에 성공한 캐나다는 2025~2026시즌 ISU 쇼트트랙 월드투어 1~4차 대회에서 금메달 36개 중 15개를 거머쥐며 한국(9개)과 네덜란드(8개)를 앞질렀다.
이번 대회에서도 금메달을 놓고 뜨거운 경쟁을 펼칠 강적인 만큼 이날 빙판 위에는 긴장감이 감돌았다. 임종언은 훈련을 마친 뒤 “캐나다 대표팀과 함께 훈련하니 새로웠다. 타는 것을 가까이에서 본 덕에 한층 자세히 파악할 수 있었다”고 말했다. 그러면서 “우리의 전략을 노출하지 않으면서 캐나다 대표팀의 계주에 어떤 문제가 있는지 파악하기 위해 노력했다. 우리 팀은 매일 조직력이 좋아지는 것 같다. 자신감이 생긴다”고 덧붙였다. 지난해 쇼트트랙 국가대표 선발전에서 남자부 전체 1위에 오른 임종언은 월드투어 1차 대회 1500m, 4차 대회 1000m에서 금메달을 목에 걸었다.
단지누는 한국 대표팀을 의식하면서도 메달 욕심을 숨기지 않았다. 그는 “이번 대회에서 캐나다 대표팀의 목표는 메달 7개를 따는 것”이라며 “이 목표는 변하지 않을 것”이라고 강조했다. 이어 단지누는 “팀 코리아는 훌륭한 스케이터들과 많은 역사를 가진 팀”이라며 “기술적으로 완벽한 그들과 함께 훈련하며 스케이트를 타는 건 고무적인 일”이라고 했다.
캐나다 대표팀의 여자부 ‘에이스’ 코트니 사로(26) 역시 “최민정, 김길리와 멋진 승부를 펼칠 것”이라며 승부욕을 불태웠다. 사로는 이번 시즌 쇼트트랙 월드투어에서 여자부 종합 우승을 차지했다.
쇼트트랙은 10일 여자 500m 예선을 시작으로 총 9개 세부 종목에서 메달 주인공을 가리기 위한 일정에 돌입한다.
