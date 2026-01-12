‘야전 사령관’ 알바노 12도움… 7연승 DB, 2위 탈환

프로농구 DB가 아시아 쿼터 선수인 이선 알바노의 활약을 앞세워 7연승과 함께 2위 자리를 되찾았다.
DB는 11일 안방 원주DB프로미아레나에서 정관장을 73-65로 꺾었다. 이날 경기 전까지 정관장에 0.5경기 뒤진 3위였던 DB는 이날 승리로 정관장을 0.5경기 차로 앞서며 2위로 올라섰다. DB는 20승 10패, 정관장은 20승 11패다.
팀의 주 득점원인 알바노는 이날은 3득점에 그쳤다. 하지만 12개의 도움을 기록하며 ‘야전 사령관’의 몫을 다했다. 12도움은 알바노의 한 경기 개인 최다 기록이다. 알바노는 또 4경기 연속 두 자릿수 도움을 기록했는데 이는 DB 구단 최초 기록이다. 알바노는 “도움은 동료들의 도움 없이는 불가능한 기록이다. 개인 기록도 좋지만 팀이 2위 자리를 되찾은 게 더 기쁘다. 선수들의 집중력이 좋아지고 있다. 연승의 좋은 흐름을 계속 이어갈 것”이라고 덧붙였다.
2023∼2024시즌 정규리그 최우수선수(MVP)로 뽑혔던 알바노는 직전 3라운드에서는 데뷔 첫 ‘라운드 MVP’도 차지했다. 알바노는 4라운드에서도 15.3득점, 10.7도움으로 팀의 전승을 이끌고 있다. 알바노는 “정규리그 MVP보다 라운드 MVP가 더 힘든 것 같다. 한 라운드 9경기 중에 나쁜 경기도 할 수 있는데 (라운드 MVP는) 한 경기로 결과가 바뀔 수도 있다”며 “그래서 이번 3라운드 MVP가 너무 기뻤다. 다음 목표는 파이널 MVP”라고 말했다.
삼성은 같은 날 4위 SK를 92-89로 꺾고 8연패에서 탈출하면서 최하위에서도 벗어났다. 서울 연고인 두 팀의 라이벌전, 일명 ‘S더비’ 전적은 2승 2패 동률이 됐다. 이날 3점슛 4개 등으로 14득점하며 연패 탈출을 이끈 삼성 이관희는 “(직전 최다 연패였던) 3연패 후 이겼을 땐 눈물도 났는데 이제는 안 난다”며 “(13일) 현대모비스전까지 이기고 기분 좋게 올스타전을 즐기고 싶다”고 말했다.
