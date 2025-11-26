한국 축구 대표팀, 2026 월드컵 가장 무난한 포트2 확정

홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구 대표팀이 예상대로 포트 2에 들어갔다.
국제축구연맹(FIFA)은 2026 북중미(미국, 캐나다, 멕시코) 월드컵 조 추첨 포트 배정 결과를 26일 발표했다.
이에 따르면 11월 평가전에서 2연승하며 FIFA 랭킹 22위를 지킨 한국은 일본, 이란, 호주 등과 함께 포트 2에 들어갔다.
그러면서 크로아티아, 모로코, 우루과이 등 포트 2 배정팀을 조별리그에서 만나지 않게 됐다.
포트 3 배정팀은 비교적 무난한 상대라는 평가를 받는다.
유럽을 제외하고 같은 대륙 연맹 소속팀이 한 조에 두 팀 이상 배정되지 않도록 하는 대륙 안배 원칙에 따라 한국은 포트 3 아시아 팀과는 한 조로 묶이지 않는다.
한국이 조별리그에서 만날 수 있는 포트 3 배정팀 중에선 알제리, 튀니지, 코트디부아르 등 아프리카 팀이 강팀으로 꼽힌다.
2026 북중미 월드컵은 이전 대회와 비교해 토너먼트 진행에 있어서 한 가지 중요한 변화가 생겼다.
FIFA 랭킹 상위 4개국이 조별리그를 1위로 통과하면 준결승 이전에는 만나지 않도록 규정한 것이다.
현재 스페인, 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드가 1~4위다.
조 추첨은 다음 달 6일 오전 2시 미국 워싱턴 존 F 케네디 센터에서 진행한다.
