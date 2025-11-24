멀티골→승부차기 실축… 골대는 손흥민을 질투했다

MLS컵 PO 서부 준결승 단판승부
밴쿠버에 전반 2골 내주며 끌려가다
손, 후반 환상 프리킥 등 기적의 2골
‘근육 경련’ PK 놓치며 팀 3-4 패배… “내년엔 모든 대회서 성공하고 싶다”
‘슈퍼 소니’ 손흥민(33·LA FC)이 추격골에 극적인 동점골까지 터뜨리는 ‘원맨쇼’로 경기를 연장으로 끌고 갔다. 하지만 운명의 승부차기에서 실축하며 팀의 탈락을 막지 못했다. 손흥민의 2025시즌 메이저리그사커(MLS)컵 우승 도전이 8강에서 멈췄다.
로스앤젤레스(LA) FC는 23일 열린 밴쿠버와의 MLS컵 플레이오프(PO) 서부 콘퍼런스 준결승(8강) 단판 승부에서 연장전까지 2-2로 비긴 뒤 승부차기에서 3-4로 졌다. 정규 리그에서 서부 콘퍼런스 3위를 한 LA FC는 같은 콘퍼런스 2위 밴쿠버의 벽에 막혀 콘퍼런스 결승 진출에 실패했다.
이날 전반전에만 2골을 내주고 끌려가던 LA FC의 반격을 이끈 선수는 손흥민이었다. 후반 15분 손흥민은 페널티박스 안에서 팀 동료가 헤더로 떨어뜨린 공을 오른발 슈팅으로 연결했다. 손흥민은 상대 골키퍼가 쳐낸 공을 다시 오른발로 찼는데 이번엔 몸을 던진 상대 수비수가 머리로 걷어냈다. 손흥민은 포기하지 않고 왼발로 세 번째 슈팅을 해 기어코 골망을 흔들었다. 손흥민의 집념이 빛난 골이었다.
후반 추가 시간 9분 중 4분 44초가 흐른 시점에 손흥민은 환상적인 프리킥을 성공시켜 경기를 원점으로 돌렸다. 손흥민은 드니 부앙가(31·가봉)가 밴쿠버 수비수 트리스탄 블랙먼(29·미국)에게 반칙을 당해 얻어낸 프리킥의 키커로 나섰다. 이때 블랙먼은 경고 누적으로 퇴장당했다. 골대에서 약 23m 거리에서 손흥민이 오른발로 감아 찬 공은 골키퍼가 막을 수 없는 골대 왼쪽 상단 구석에 꽂혔다. ‘MLS 올해의 골’로 선정된 손흥민의 8월 댈러스전 프리킥 골과 공의 궤적이 비슷했다. 손흥민은 14일 A매치 볼리비아전(2-0·한국 승)에서도 비슷한 위치에서 프리킥 골을 성공시켰다.
추가 득점 없이 정규시간을 마친 양 팀은 연장전에 돌입했다. 밴쿠버는 연장 후반전에 교체 카드가 없는 가운데 부상자까지 발생해 9명으로 싸웠다. LA FC는 파상공세를 펼쳤지만 득점에 실패했고 결국 승부차기로 승부를 가리게 됐다.
LA FC의 첫 번째 키커로 나선 손흥민의 슈팅은 오른쪽 골포스트를 맞고 나왔다. 승부차기에서 2명이 실축한 LA FC는 밴쿠버에 3-4로 패했다. 손흥민은 경기 후 기자회견에서 “연장전 막판에 약간의 근육 경련이 있었는데 페널티킥 때도 (불편함이) 느껴졌다. 모든 것은 내 책임이다”라며 자책했다.
올해 8월 토트넘(잉글랜드)을 떠나 LA FC로 이적한 손흥민의 2025시즌은 이날 아쉬운 승부차기 패배로 막을 내렸다. 토트넘에서 뛴 올해 5월 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그에서 프로 첫 우승을 달성한 뒤 미국으로 무대를 옮긴 손흥민은 빠른 적응력을 보이며 ‘축구의 신’ 리오넬 메시(38·인터 마이애미) 등과 함께 MLS를 대표하는 스타로 자리매김했다.
손흥민은 정규 리그 10경기에서 9골 3도움, PO 3경기에서 3골 1도움을 기록했다. 손흥민은 “미국에서의 첫 시즌에 따뜻한 환영을 받았고, 매 순간이 즐거웠다”고 했다. 그는 다음 시즌엔 반드시 우승을 이뤄내겠단 각오를 드러냈다. 손흥민은 “나는 트로피를 들기 위해 LA FC에 왔다. 오늘은 성공하지 못했지만, 내년엔 모든 대회에서 성공하고 싶다”고 말했다.
이날 경기는 손흥민과 밴쿠버의 골잡이 토마스 뮐러(36·독일)의 대결로도 관심을 모았다. 뮐러는 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨에서 250골을 기록한 뒤 올 8월 밴쿠버에 입단했다. 이날 공격 포인트를 기록하지 못한 뮐러는 경기 후 “손흥민의 프리킥은 솔직히 정말 놀라웠다. 그는 정말 대단한 선수”라고 말했다.
