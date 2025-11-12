‘플레잉 코치’ 한화 이재원 “노하우와 경험 잘 전수하겠다”

내년 시즌 플레잉코치로 변신하는 한화 이글스 포수 이재원(37)이 “후배들에게 내 노하우와 경험을 잘 전수하겠다”는 각오를 전했다.
한화 구단은 전날(11일) “이재원을 내년 시즌 플레잉코치로 선임했다”고 발표했다.
구단은 “이재원이 코치로서 팀 내 젊은 포수들의 기량 향상을 끌어낼 것이라 기대한다”면서 “선수로서도 아직 팀에 기여할 여지가 남아 있다고 판단했다”고 선임 배경을 설명했다.
3차례 한국시리즈 우승 경험이 있는 베테랑 이재원은 2024년 한화로 이적해 최재훈의 백업 포수로 활약했다.
2시즌 동안 야구장 안팎에서 솔선수범하는 모습으로 후배들에게 모범이 됐다. 팀 내 어린 투수 및 포수들의 성장에도 다방면으로 도움을 줬다는 평가다.
올 시즌 종료 후 프리에이전트(FA) 자격을 얻은 이재원은 권리 행사를 포기했고, 구단과 협의 끝에 내년 시즌부터 플레잉코치로 새출발하기로 결정했다.
이재원은 구단을 통해 “처음 (플레잉코치) 제안을 받은 후 생각할 시간이 필요했고 아내, 가족들과 많은 대화를 했다”면서 “지금 상황에서 내가 팀을 위해 무엇을 할 수 있는지 고민이 많았다. 플레잉코치를 하는 것이 개인뿐 아니라 팀을 위해서도 도움이 될 것 같아 고민 끝에 결정했다. 지도자의 기회를 주신 구단과 감독님께 감사하다고 전하고 싶다”고 플레잉코치 수락 과정을 이야기했다.
현역 연장을 이어가지 못하는 것에 대한 아쉬움에 대해서는 “한화에 오면서 여기서 선수 생활을 잘 마무리하려고 생각했다. 그런데 생각보다 더 많은 경기에 출전하게 됐고, 올해 팀이 좋은 성적을 거두는 데 조금이나마 보탬이 된 것 같아 개인적으로 감사하게 생각한다. 그래서 후회는 없다”고 말했다.
지도자로서 첫발을 내딛는 이재원은 후배 양성에도 적극적으로 임하겠다는 각오다.
그는 “잠재력 있는 좋은 포수들이 많다. 이제 지도자를 시작하는 단계이기 때문에 많이 배우겠다. 내가 가지고 있는 노하우와 경험을 후배들에게 잘 전수해서 좋은 선수들이 될 수 있게 하겠다. 좋은 포수들이 많아 부상 없이 잘 준비하면, 팀이 더 좋은 성적을 거두는 데 힘을 보탤 수 있을 것 같다”고 강조했다.
이어 “선수로서도 내가 할 수 있는 부분은 잘 준비하겠다. 혹시 팀이 필요로 하는 상황이 오면 공백이 생기지 않도록 하겠다”고 선수로서의 준비도 철저히 하겠다고 덧붙였다.
댓글 0