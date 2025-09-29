무게 중심 높인 오퍼스 SP 웨지… 저탄도-고스핀 구현

캘러웨이골프 코리아가 최근 선보인 ‘오퍼스 SP 웨지’는 브랜드의 대표 웨지 시리즈인 오퍼스 라인업의 연장선에 있는 신제품으로 숏게임의 정밀성을 높이기 위한 기술들이 적용됐다.
오퍼스 SP 웨지는 무게중심을 기존보다 높인 것이 특징이다. 솔 구조를 유지하면서 헤드 하단의 무게를 줄이는 ‘스핀 포켓’ 기술을 적용해 낮은 탄도와 높은 스핀을 동시에 구현할 수 있도록 설계됐다. 바람이 강하거나 핀이 어려운 위치에 있을 때도 컨트롤을 유지할 수 있도록 한 점이 주목된다.
또한 ‘스핀 젠 2.0’ 기술이 페이스 전면에 적용됐다. 17도 각도의 새로운 그루브 디자인과 크로스 해치 레이저 패턴이 결합돼 임팩트 순간 스핀의 일관성을 높이고 다양한 라이 조건에서도 예측 가능한 스핀과 볼 컨트롤을 가능하게 한다.
웨지 디자인은 기능적 디테일을 더욱 정교하게 조율했다. 리딩 에지는 어드레스 시 안정적인 시각을 제공하고 상황에 따라 다양한 샷을 구사할 수 있도록 솔 구조에도 변화를 줬다. 아이언과 동일한 디자인 흐름을 유지해 세트 구성 시 일체감을 느낄 수 있도록 했다. 오퍼스 SP 웨지는 크롬과 블랙 두 가지 색상으로 출시됐으며 샤프트 옵션은 남성용은 N.S. Pro 950 NEO(S), 다이나믹골드 S200(S) 중 선택 가능하다. 여성용 모델에는 부드러운 스윙에 적합한 ELDIO 40g(L) 샤프트가 적용됐다. 로프트는 남성용 48∼60도, 여성용 50∼58도로 2도 간격으로 제공돼 골퍼의 구질과 플레이 스타일에 맞춘 구성도 가능하다.
관계자는 “오퍼스 SP 웨지는 정교한 컨트롤 샷이 필요한 골퍼들을 위해 설계됐으며 투어 선수들의 피드백을 바탕으로 설계한 헤드 디자인과 스핀 포켓 기술이 결합된 혁신적인 제품”이라며 “숏게임에 있어 일관성과 정밀함을 추구하는 골퍼들에게 완벽한 해답이 될 것”이라고 전했다.
댓글 0