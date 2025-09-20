동아일보

“우리 선수 이겨라” 고연전 라이벌 빅매치 응원전 후끈

  동아일보
19일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 2025 정기 고려대·연세대 친선경기대회 야구 경기에서 고려대(위쪽 사진)와 연세대(아래쪽 사진) 학생들이 어깨동무를 한 채 응원하고 있다. 양교는 매년 대회 명칭을 ‘고연전’과 ‘연고전’으로 번갈아 사용하며, 올해는 연세대 주최로 ‘고연전’으로 열렸다.

장승윤 기자 tomato99@donga.com
