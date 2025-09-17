하늘로 간 유상철, ‘K리그 명예의 전당’ 헌액

생전에 “연민 대신 팬 위해 싸워라”
김병지-김주성-데얀도 선정돼
공헌자 부문엔 정몽준-지도자 김호
“아버지를 사랑해주셨던 팬 여러분께 감사하다. 이 상은 아버지 개인의 상이 아니라 아버지를 사랑해주신 모든 분과 함께 나누는 상이다.”
고 유상철 전 인천 감독(1971∼2021)의 아들 선우 씨(25)는 16일 서울 종로구 아산정책연구원에서 열린 제2회 ‘K리그 명예의 전당 헌액식’에서 아버지를 대신해 명예의 전당 트로피를 받은 뒤 이렇게 말했다. 유 전 감독은 이날 김병지 강원 대표이사(55), 김주성 전 동아시아축구연맹 사무총장(59), 데얀(44·몬테네그로·은퇴)과 함께 명예의 전당에 이름을 올렸다. 2023년 신설된 K리그 명예의 전당은 2년마다 헌액자를 선정한다.
멀티플레이어의 상징인 유 전 감독은 1994년 현대 호랑이(현 울산)에서 프로에 데뷔해 수비수와 미드필더, 공격수로 모두 베스트일레븐에 선정됐다. 1998년 K리그 득점왕을 차지하는 등 K리그 통산 144경기(리그컵 등 포함)에 출전해 38골을 기록했다. 선수 생활을 마감한 후 K리그 대전, 전남, 인천 등에서 지도자로 활동한 그는 췌장암 투병 끝에 2021년 세상을 떠났다.
인천에서 유 전 감독의 지도를 받았던 김호남 재단법인 K리그어시스트 이사(36)는 “감독님은 병마와 싸우는 마지막 순간까지도 희망을 잃지 않으셨다”면서 “‘나를 연민의 눈빛으로 바라보지 말고 팬들을 위해 싸우라’는 감독님의 메시지는 인간 유상철이 후배들에게 남긴 마지막 가르침이었다”고 말했다.
‘꽁지머리 골키퍼’로 불렸던 김 대표이사는 K리그 통산 708경기에 출전해 229경기에서 무실점 기록을 남겼다. ‘야생마’ 김 전 사무총장은 공격수와 미드필더, 수비수로 베스트일레븐에 선정된 최초의 선수로 K리그 통산 255경기에서 35골을 기록했다. K리그 통산 198골(380경기)을 터뜨린 데얀은 외국인 선수 최초의 헌액자가 됐다.
공헌자 부문 헌액자엔 한국프로축구연맹의 초대 및 제2대 회장을 지내면서 타이틀 스폰서 제도 도입, 지역연고제 정착 등을 이뤄낸 정몽준 대한축구협회 명예회장(74)이 이름을 올렸다. 한국이 2002년 한일 월드컵 4강에 오를 당시 대한축구협회 회장이던 정 명예회장은 “내년 북중미 월드컵에서 한국 축구가 국민들에게 웃음을 선사했으면 좋겠다”고 말했다. 지도자 부문 헌액자로는 1998, 1999년 수원 삼성의 K리그 2연패를 이끈 김호 전 감독(81)이 선정됐다.
