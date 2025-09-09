마지막 홀 8.5m 이글로 연장… 매킬로이 ‘대역전극’

남자 골프 세계 랭킹 2위 로리 매킬로이(36·북아일랜드·사진)가 안방에서 열린 DP월드투어(옛 유럽투어)에서 짜릿한 역전 우승을 차지했다.
매킬로이는 8일 아일랜드 스트라판의 더 K클럽(파72)에서 끝난 DP월드투어 아이리시 오픈 최종 4라운드에서 이글 1개와 버디 5개, 보기 1개를 묶어 6언더파 66타를 쳤다. 최종합계 17언더파 271타를 적어낸 매킬로이는 요아킴 라게르그렌(34·스웨덴)과 동타를 이룬 후 3차 연장까지 가는 접전 끝에 우승했다.
정규 라운드 17번홀까지만 해도 매킬로이는 라게르그렌에게 두 타 뒤져 우승이 힘들어 보였다. 하지만 18번홀(파5)에서 ‘승부사’ 본색을 드러냈다. 매킬로이는 티샷으로 340야드를 보낸 뒤 워터해저드를 넘기는 192야드 아이언 샷으로 투 온에 성공했다. 그리고 8.5m 이글 퍼트를 홀에 떨어뜨리며 기어이 승부를 연장으로 끌고 갔다. 승기를 잡은 매킬로이는 3차 연장전에서 버디를 잡아내며 파에 그친 라게르그렌을 따돌리고 우승 트로피를 들어올렸다.
올해 4월 미국프로골프(PGA)투어 메이저대회 마스터스 우승으로 ‘커리어 그랜드슬램’(4대 메이저대회 모두 우승)을 달성한 매킬로이는 이번 시즌 PGA투어와 DP월드투어를 통틀어 네 번째 우승을 차지했다. 매킬로이의 DP월드투어 통산 우승 횟수는 20회가 됐다.
이날 골프장을 가득 메운 갤러리들은 매킬로이의 환상적인 샷이 나올 때마다 엄청난 환호성을 터뜨렸다. 영국 영토인 북아일랜드에서 태어난 매킬로이는 국적이 영국이지만 어릴 때부터 아일랜드골프협회 소속으로 활동했다. 2021년 도쿄 올림픽과 2024년 파리 올림픽에도 아일랜드 국가대표로 출전했다. 이 때문에 매킬로이는 아일랜드를 자신의 ‘홈(home)’이라고 표현한다.
매킬로이는 “(마스터스 우승자에게 수여되는) 그린재킷을 가지고 아일랜드에 돌아와 우승까지 했으니 훌륭한 ‘홈커밍’이 된 것 같다”고 말했다.
