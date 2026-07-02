“전국체전 성화 봉송할 제주도민 뽑아요”

제107회 전국체육대회와 제46회 전국장애인체육대회의 시작을 알릴 성화 봉송 주자를 제주도민이 맡는다.
제주특별자치도는 14일까지 전국체전과 장애인체전 성화 봉송 주자를 모집한다고 1일 밝혔다. 공모에서는 약 1100명의 봉송 주자를 선정한다. 자격은 제주에 주소를 둔 만 18세 이상 도민이면 된다.
신청은 주소지 관할 읍면동 주민센터를 방문하거나 체전 공식 누리집에서 온라인으로 할 수 있다. 결과는 7월 중 개별 유선으로 안내하며, 8∼9월에는 온오프라인 주자 교육을 진행한다. 선발된 주자는 9월 10∼11일 전국장애인체전과 10월 14∼16일 전국체전 성화 봉송의 주인공으로 나선다.
봉송 구간은 모두 120여 개로 구성된다. 향후 경찰과 소방 등 유관기관 합동점검을 거쳐 최종 결정된다. 봉송은 구간별로 주(主) 주자 1명과 호위주자 9명 등 10명이 한조를 이뤄 달린다. 완주한 주자에게는 유니폼과 운동화, 활동 실비, 기념품, 기념사진을 제공한다. 홍호진 제주도 전국체전기획단장은 “성화 봉송은 도민 모두가 함께 만드는 양대 체전의 첫 번째 축제”라며 “체육인과 장애인, 청년, 어르신 등 다양한 도민이 봉송 주인공이 돼 제주의 희망과 열정을 전국에 전하는 여정에 함께해 주길 바란다”고 했다.
한편 이번 양대 체전의 지휘소인 종합상황실은 제주월드컵경기장에 설치되며, 7월 말부터 운영된다. 또한 2800명 규모의 자원봉사자를 5월부터 모집해 대회 기간 제주 특유의 수눌음 정신과 환대 문화를 전국 선수단과 방문객에게 전할 예정이다. 이밖에 대회 기간 숙박 수요 대응, 음식점 위생·물가 점검, 교통 소통 대책 등 방문객 편의 대책과 탐라문화제·제주국제관악제 등 문화예술 프로그램 연계 방안도 추진되고 있다.
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