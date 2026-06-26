50세 이상 ‘동네 의원 주치의제’ 9월 도입

동네 의원에서 건강 관리를 받을 수 있는 ‘한국형 주치의제’가 이르면 올 9월부터 도입된다.
보건복지부는 25일 건강보험정책심의위원회를 열고 이런 내용의 ‘지역사회 일차의료 혁신 시범사업 변경안’을 보고했다. 동네 의원이 질병을 치료하는 역할에만 그치지 않고, 건강 관리와 질병 예방까지 지원하는 시스템을 만드는 것이 사업의 핵심이다. 시범사업은 만성질환 유병률이 높은 50세 이상을 대상으로 시행된다. 시범사업에 참여하는 동네 의원은 의사, 간호사, 물리치료사, 영양사 등으로 다학제팀을 구성해 환자 건강 상태를 지속해서 관리한다. 의원이 자체적으로 다학제팀을 구성하기 어려울 경우 2차병원(종합병원), 지방의료원, 보건소 등과 협력 체계를 구축해 참여할 수 있다.
주치의제에 등록된 환자는 건강 생활 교육 및 상담, 질환 예방과 관리, 지역사회 돌봄 연계 등의 서비스를 받을 수 있다. 시범사업 기간에는 환자의 추가 비용 부담이 없고, 기존의 진찰료나 검사비의 본인부담금만 내면 된다.
복지부는 7, 8월 시범사업 참여 기관을 모집해 이르면 9월부터 사업을 시행할 계획이다. 강민구 복지부 지역의료정책과장은 “주치의 관리를 받아 건강이 좋아지면 의료 이용이 감소해 건강보험 재정을 절감하는 효과도 있을 것”이라고 말했다.
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