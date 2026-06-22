경기도의회 민주당 대표에 안광률…남종섭 의장 후보 추대

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최만식 의원에 13표 차 승리
고은정·김미숙 부의장 후보 선출

제12대 경기도의회 더불어민주당 대표의원에 선출된 안광률 의원. 경기도의회 제공
제12대 경기도의회 더불어민주당 대표의원에 선출된 안광률 의원. 경기도의회 제공
3선의 안광률 의원(시흥 1)이 제12대 경기도의회 더불어민주당 대표의원에 선출됐다.

경기도의회 더불어민주당은 22일 도의회 대회의실에서 소속 의원 144명 가운데 143명이 참석한 가운데 대표의원 선거를 실시했다.

투표 결과 안 의원이 78표를 얻어 65표를 획득한 최만식 의원(성남 2)을 제치고 당선됐다. 두 후보 간 표차는 13표였다. 안 의원은 당선 직후 “도민이 체감하는 민생 성과를 만들어야 한다”라며 “추미애 경기도지사 당선인과 함께 이재명 정부의 성공을 뒷받침하는 새로운 경기도의 길을 열어야 하는데 그 책임을 누구보다 무겁게 짊어지겠다”라고 밝혔다.

이날 민주당은 대표의원 선출과 함께 의장·부의장 후보 선출도 진행했다. 의장 후보에는 남종섭 의원(용인 3)이 단독 출마해 추대됐다. 민주당이 전체 156석 가운데 144석을 차지하고 있어 남 의원은 사실상 제12대 경기도의회 의장으로 선출될 것으로 전망된다.

부의장 후보 선거에서는 고은정 의원(고양 10)과 김미숙 의원(군포 3)이 각각 제1·2부의장 후보로 선출됐다. 제1부의장 후보 선거에서는 고 의원이 91표를 얻어 50표를 획득한 이선구 의원(부천 2)을 제쳤다. 제2부의장 후보 선거에서는 김 의원이 63표를 얻어 김종배 의원(시흥 4·62표)을 1표 차로 누르고 후보로 확정됐다.

경기도의회는 다음 달 7일 본회의를 열고 의장과 부의장을 공식 선출할 예정이다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
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