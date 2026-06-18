오토바이 훔쳐 무면허 운전한 중학생들…주유소서 기름 넣다 덜미

제주에서 배달기사의 오토바이를 훔쳐 무면허로 운전한 중학생들이 경찰에 붙잡혔다.
18일 제주서부경찰서는 특수절도 및 재물손괴, 도로교통법 위반 등의 혐의로 남자 중학생 2명을 검찰에 송치했다고 밝혔다.
이들은 11일 오후 9시경 제주시 화북동 한 도로에서 주차된 배달기사 소유의 오토바이(400만원 상당)를 훔친 혐의를 받는다.
이 학생들은 주차된 오토바이들의 시동 버튼을 눌러보고 실제 시동이 걸리는 오토바이를 훔친 것으로 조사됐다.
사건 직후 피해자는 배달기사들에게 오토바이 절도 피해 사실을 알렸다. 그는 커뮤니티에 자신의 오토바이 사진 등을 올리며 도움을 요청했고, 사연을 접한 주변 동료 기사들이 우연히 학생들을 발견한 것으로 전해졌다.
당시 학생들은 제주시의 한 주유소에서 기름을 넣고 있던 것으로 파악됐다. 이후 목격자들은 112에 신고했고, 이들은 경찰에 붙잡혔다.
경찰은 재범 우려가 있다고 보고 구속영장을 신청했지만 기각됐다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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