김붕년 서울대병원 교수, 18일 ‘사춘기 자녀 마음건강’ 강연

국내 소아청소년 정신건강 분야 전문가인 김붕년 서울대병원 소아청소년정신과 교수(사진)가 18일 사춘기 자녀의 마음 건강을 주제로 강연에 나선다.
서울시교육청에 따르면 이날 오전 10시 교육청 1층 대강당에서 김 교수는 ‘김붕년 교수와 함께하는 사춘기 마음이야기’를 주제로 학부모들과 소통한다. 이번 강연은 ‘서울시교육청 TV’ 유튜브 채널을 통해 실시간 송출될 예정으로 현장 참석이 어려운 학부모들도 참여할 수 있다. 현장 강연은 선착순 600명 모집 방식으로 운영됐으나, 2000명이 넘는 지원자가 몰리며 신청과 동시에 마감됐다.
이번 강연에서 김 교수는 △사춘기 정서 발달의 특징 △청소년 위기 신호 이해 및 초기 대응 방법 △갈등 상황에서의 부모 역할과 소통 방법 등 자녀와 건강한 관계를 유지하는 방법을 제시할 예정이다.
김 교수는 “이번 강연이 사춘기 자녀를 둔 학부모가 자녀의 행동 뒤에 숨겨진 마음을 이해하는 데 많은 도움이 되길 바란다”고 전했다.
한편 서울시교육청은 올해 학생 마음건강 증진 정책을 강화해 서울학생 생명사랑 긴급 대응체계 구축, 학생사회정서교육 확대, 마음회복학교(가칭) 개소 등을 추진하고 있다.
정근식 서울시교육감은 “앞으로도 학교와 가정이 함께 학생의 생명을 지키는 문화 조성을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.
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