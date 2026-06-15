“공정은 원칙, 혁신은 실력, 포용은 책임”…추미애號 민선 9기 준비위 출범

6개 분과·15개 특위·3개 TF 체제 가동
“공정은 도정의 원칙이고, 혁신은 도정의 실력이며, 포용은 도정의 방향입니다.”
재정 구조 점검…민생 사업 우선순위 조정
31개 시·군 균형발전 새 청사진 제시
AI·데이터 기반 행정 혁신 추진 등 강조
추미애 경기도지사 당선인이 15일 오후 민선 9기 도정 준비를 맡을 ‘공정·혁신·포용 경기준비위원회’ 출범식에서 새 경기도정이 추구해야 할 핵심 가치를 이같이 제시했다. 공정·혁신·포용 경기준비위원회는 ‘지방자치법’에 따라 도지사 임기 시작일 이후 20일 범위 안에서 운영되며, 민선 9기 도정의 정책 기조와 우선 추진 과제를 구체화하는 역할을 맡게 된다.
추 당선인은 이날 수원시 광교 경기신용보증재단에 마련된 준비위원회 사무실에서 열린 현판식 및 출범식에 참석해 “공정·혁신·포용은 새로운 경기도정의 방향이자 도민께 드리는 약속”이라며 “준비위원회가 도민의 기대를 도정의 실질적 성과로 바꾸는 첫 출발점이 돼야 한다”라고 강조했다.
공정·혁신·포용 경기준비위원회는 추 당선인의 민선 9기 도정 인수 업무를 담당하는 기구로, 이날 제1차 전체 회의를 열고 본격적인 활동에 돌입했다. 준비위원장은 김태년 국회의원, 부위원장은 김영진 국회의원이 맡았다.
준비위는 6개 분과와 15개 특별위원회, 3개 태스크포스(TF), 도정자문단 체제로 운영된다. ‘정책조정·기획재정·경제·도시주거·사회복지·행정혁신’ 등 6개 분과를 중심으로 도정 전반을 점검하고, ‘30분출근대전환·반도체초격차전략·AI 대전환·북부대전환·통합돌봄·필수공공의료’ 등 주요 정책 분야별 특별위원회를 가동한다.
추 당선인은 첫 번째 가치인 ‘공정’에 대해 “특혜와 반칙, 불법과 편법이 통하지 않는 행정을 만들어야 한다”라며 “인사와 예산, 인허가 등 모든 행정절차가 투명하고 예측할 수 있어야 한다”라고 밝혔다. 그러면서 “31개 시·군 어느 곳도 도정의 우선순위에서 소외돼서는 안 된다”라며 경기 북부와 동부지역에 대한 균형발전 의지도 강조했다.
‘혁신’은 복잡한 현안을 해결하는 도정의 실행 역량이라고 설명했다. 추 당선인은 “교통, 주거, 일자리, 돌봄, 안전 문제는 서로 연결돼 있어 기존 방식만으로는 해결하기 어렵다”라며 “부서 간 칸막이를 넘어 문제 해결 중심으로 일하고, AI와 데이터 등 첨단기술을 적극 활용해 행정의 효율과 정책 성과를 높여야 한다”라고 말했다.
‘포용’에 대해서는 성장의 성과가 도민 삶의 질 향상으로 이어져야 한다고 강조했다. 그는 “출생부터 노년까지 생애주기별 돌봄 체계를 촘촘하게 구축하고, 청년·중장년·어르신·장애인 등 모든 계층이 필요한 지원을 받을 수 있어야 한다”라며 “노동자와 소상공인, 취약계층까지 세심하게 살피는 도정을 만들겠다”라고 했다.
준비위원회는 앞으로 교통, 주거, 일자리, 돌봄, 안전, 균형발전 등 도민 생활과 직결된 분야를 중심으로 실·국 업무보고를 받고 주요 현안을 점검한다. 가용 재원이 사실상 마이너스 수준에 가까운 경기도의 재정 여건을 고려해 예산 구조를 전면 점검하고, 민생 핵심 사업에 재원이 우선 투입될 수 있도록 사업별 우선순위를 조정한다.
김태년 위원장은 “공정이 바로 설 때 혁신은 모두의 기회가 되고, 포용은 모두의 성장으로 이어질 수 있다”라며 “새로운 경기도의 비전을 실현할 수 있는 실행 계획을 마련하겠다”라고 말했다.
김영진 부위원장도 “도민이 바라는 것은 구호가 아니라 삶을 바꿔주는 실질적인 안전망”이라며 “민생 안전을 최우선 과제로 삼아 실효성 있는 정책 대안을 마련하겠다”라고 밝혔다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
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