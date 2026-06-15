“제주 로컬기업에 컬리 입점 기회”

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도-창조경제센터, 지원 기업 모집
펀딩부터 온라인-해외 판로 지원

제주도가 로컬기업을 대상으로 역량 강화 사업을 진행하는 모습. 제주도 제공
제주도가 로컬기업을 대상으로 역량 강화 사업을 진행하는 모습. 제주도 제공
제주 로컬기업이 자금 조달부터 온라인 유통, 해외 판로 개척까지 성장 단계에 맞춰 지원받을 수 있는 길이 열렸다.

제주특별자치도와 제주창조경제혁신센터는 도내 로컬기업의 성장 단계별 수요에 맞춰 자금 조달, 온라인 유통채널 입점, 글로벌 판로 확대를 각각 지원하는 3개 사업의 참여기업을 모집한다고 14일 밝혔다.

첫 번째 사업은 자금 조달 경험과 운전자금 확보를 돕는 ‘대출형 제주 로컬기업 크라우드펀딩’이다. 온라인에서 사업에 공감하는 대중으로부터 자금을 모으고 원금과 이자를 갚는 방식으로, 담보나 높은 신용도가 없어도 활용할 수 있어 창업 초기 기업에 유용하다. 선정 기업은 펀딩 교육과 재무 컨설팅, 펀딩 개설 전 과정을 지원받는다.

두 번째는 대형 유통 플랫폼과 손잡는 ‘제주 로컬브랜드 X 컬리(Kurly) 콜라보레이션’이다. 선정 기업은 국내 대표 전자상거래 플랫폼 컬리에 입점하고, 제주 로컬기업 기획전에 참여할 기회를 얻는다. 마지막 사업은 해외 시장 진출을 돕는 ‘제주 로컬브랜드 X 신라면세점 팝업스토어’다.

선정 기업은 8월 신라면세점 제주점에서 약 2주간 열리는 제주 로컬브랜드 팝업스토어에 참여할 수 있다. 사업별 모집 일정과 자격 요건 등 자세한 내용은 ‘THE 제주크리에이터’ 누리집에서 확인할 수 있다.

송은미 제주도 새정부경제정책추진단장은 “이번 사업이 로컬기업의 매출을 늘리고 브랜드 경쟁력을 키우는 데 실질적인 도움이 되길 기대한다”며 “경쟁력 있는 제주 로컬기업이 전국과 세계 시장에서 인정받는 브랜드로 성장하도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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송은범 기자 seb1119@donga.com
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