레이델, 혈중 콜레스테롤·인지력 동시 관리 건강기능식품 출시

폴리코사놀 브랜드 레이델이 혈중 콜레스테롤 개선과 인지력·기억력 관리를 동시에 돕는 건강기능식품 ‘쿠바산 폴리코사놀 플러스 인지력·기억력케어’를 출시했다고 밝혔다.
이번 신제품은 중년층의 대표적인 건강 고민으로 꼽히는 혈중 콜레스테롤 관리와 인지 건강을 함께 고려해 개발됐다.
제품은 ‘비우고, 채우고, 지키고’를 콘셉트로 설계됐다. 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있는 쿠바산 폴리코사놀-사탕수수왁스알코올을 주원료로 사용했으며, 포스파티딜세린과 은행잎추출물을 함유해 노화에 따른 인지력·기억력 관리까지 고려했다. 여기에 비타민E와 아연을 더해 항산화 작용과 정상적인 면역 기능 유지에도 도움을 줄 수 있도록 했다.
회사 측은 하루 2캡슐 섭취만으로 혈중 콜레스테롤 개선, 인지력 개선, 기억력 개선, 혈행 건강, 항산화, 면역 기능 등 식품의약품안전처가 인정한 9가지 기능성을 함께 관리할 수 있도록 설계됐다고 설명했다.
레이델 관계자는 “평균 수명이 늘어나면서 건강하게 오래 살고자 하는 소비자들의 관심이 높아지고 있다”며 “대한민국 대표 폴리코사놀 브랜드로서 중년 이후 필요한 건강 관리를 보다 간편하게 할 수 있도록 제품을 기획했다”고 말했다.
신제품은 레이델 공식 온라인몰에서 구매할 수 있으며, 전국 주요 백화점에서도 순차적으로 판매될 예정이다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0