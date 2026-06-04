SNS서 전문가 사칭 “급등주 사주겠다”…억대 투자금 가로채

급등할 주식을 매수해주겠다며 수억원을 가로챈 사기 조직원이 경찰에 붙잡혔다.
4일 광주 광산경찰서는 사기 등 혐의로 투자리딩방 사기조직 조직원 50대 남성을 구속했다고 밝혔다.
이 남성은 주식 전문가와 증권회사 직원을 사칭해 피해자 3명으로부터 투자금 명목으로 1억4000만원을 받아 가로챈 혐의를 받고 있다.
남성은 최근 주식시장이 사상 최고치를 경신하며 투자심리를 자극하는 틈을 이용한 것으로 조사됐다.
그는 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 투자 전문가인 것처럼 속이면서 피해자들에게 접근했다. 이후 “급등이 예상되는 종목을 추천해주겠다”거나 “직접 주식을 매수해주겠다”고 속여 현금 투자금을 받은 뒤 잠적한 것으로 파악됐다.
고소장을 접수한 경찰은 증거분석 등을 통해 타지역에 거주하던 남성을 검거했다.
경찰은 남성에 대한 여죄를 확인하는 한편 공범 수사를 확대할 계획이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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