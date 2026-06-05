AI-인문학-바리스타… 평생교육 수강생 모집

인천여성가족재단 114개 강좌
인천여성가족재단은 3기 평생교육 프로그램 수강생을 모집한다고 4일 밝혔다. 재단에 따르면 이번 프로그램은 이달 9일부터 수강생을 모집하며, 교육은 7월 6일부터 9월 19일까지 진행된다.
모집 과정은 △직업능력개발 △인문교양 △어린이 △생활체육 △특강 등 5개 분야, 총 114개 강좌로 구성됐다. 인문학 강좌를 비롯해 친환경 ESG 실천 교육, 가족 특강 등 다양한 프로그램이 마련됐다.
취·창업 역량 강화를 위한 강좌인 ‘카페 메뉴 마스터 2급’은 바리스타 이론과 실습을 통해 자격증 취득과 실무 역량 향상을 지원한다. ‘건강하게 즐기는 전통주&별미 야식’은 우리 술과 야식을 함께 즐기며 전통 식문화를 경험할 수 있는 야간 강좌로 운영된다.
인문학 강좌로는 ‘오페라 속 여성 이야기, 내 삶을 바라보는 새로운 시선’이 마련됐다. 오페라 속 여성 인물들의 삶과 사랑, 선택을 통해 시대적 시선과 여성의 삶을 함께 살펴보는 프로그램이다. ‘초보자를 위한 인공지능(AI) 첫걸음’은 AI의 기초 개념부터 실생활 활용 방법까지 단계적으로 배울 수 있는 입문 과정이다.
인천시에 거주하는 만 18세 이상 성인은 누구나 인천여성가족재단 누리집을 통해 신청할 수 있다. 직업능력개발 분야는 9일, 인문교양 분야는 10일, 특강·어린이·생활체육 분야는 11일부터 선착순으로 접수한다. 교육 신청과 관련한 자세한 사항은 인천여성가족재단 누리집과 카카오톡 채널(인천여성가족재단)에서 확인할 수 있다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
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