“이사 왔으니 쇠젓가락 11세트 보내달라”…어느 ‘배민 거지’ 황당 요청

배달 전문 식당을 운영하는 한 자영업자가 “서비스로 쇠젓가락을 달라”는 황당한 요청을 받았다며 영수증을 공개해 해당 고객이 비난받고 있다.
지난 1일 자동차 커뮤니티 보배드림에는 ‘3년 동안 장사하면서 이런 요청 사항은 처음입니다’라는 제목의 글이 올라왔다.
자신을 30대 자영업자라고 소개한 A 씨는 “포장·배달 위주로 장사한 지 어느덧 3년이 다 돼 간다. 장사하면서 사람을 당황하게 만드는 요청 사항은 많이 받아봤지만 이런 경우는 처음”이라고 밝히며 배달 주문 내용이 담긴 영수증 사진을 공개했다.
공개된 주문서에는 고객 요청 사항으로 “이사 와서 처음 주문입니다. 일회용 말고 쇠젓가락으로 11세트 달라. 로제찜닭은 정석으로 만들어서 배달해 달라(수저 포크 O)”는 내용이 적혀 있다.
A 씨는 이를 공개하며 “들어드릴 수 있는 상황이 아니라 주문은 취소했다”며 “이사할 때 수저를 두고 오셨는지, 곧 반찬도 같이 보내달라고 할 것 같다”고 황당해했다.
이어 “다른 사장님들도 이런 경험이 있으신지 모르겠지만, 당분간 계속 생각날 것 같은 웃긴 요청 사항 같다”며 자신과 같은 처지의 자영업자들에게 응원의 메시지를 보냈다.
해당 사연이 공개되자 “다 쓰고 세척해서 매장에 돌려주는 거냐?”, “선불 요금 받고 수저 세트 보내줘라”, “‘배민 거지’의 정말 신박한 요청 사항이다”, “세상은 넓고 진상은 넘친다”, “살림을 장만하고 있네” 등 어처구니없다는 반응이 쏟아졌다.
특히 일부 자영업자들은 “환경호르몬 말 많을 때 일회용 용기 말고 유리그릇에 담아 배달 보내달란 요청 사항도 있었다”, “저는 저런 이상한 요구는 과감히 거절 버튼 누릅니다. 가게로 전화 오거나 배민 통해서 연락이 와도 마찬가지로 정중히 거절해 드립니다”, “저런 고객들을 상대하며 조금씩 조금씩 경험치를 쌓으면서 자영업자들은 보살이 되어간다”라고 깊은 공감을 표했다.
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