“尹, 2023년 관저회동때 ‘뭐든 할수 있나’ 물어”

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특검, 김명수 前합참의장 진술 확보
“尹, 2023년 11월부터 비상계엄 준비”

권창영 2차 종합특검팀 김지미 특검보가 1일 오후 경기도 과천시 2차 종합특검팀 사무실 브리핑룸에서 정례 브리핑을 하고 있다. 2026.06.01 과천=뉴시스
권창영 2차 종합특검팀 김지미 특검보가 1일 오후 경기도 과천시 2차 종합특검팀 사무실 브리핑룸에서 정례 브리핑을 하고 있다. 2026.06.01 과천=뉴시스
3대 특검 이후 남은 의혹을 수사 중인 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 윤석열 전 대통령이 2023년 11월경부터 12·3 비상계엄 선포를 준비했다는 사실을 파악했다고 밝혔다.

김지미 특검보는 1일 정례 브리핑에서 “김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 조사 등을 통해 비상계엄이 이미 2023년 11월경부터 준비됐고, 비상계엄 당시 다수 실무자가 계엄 선포와 국회 병력 출동에 대해 (김 전 의장에게) 문제가 있다고 조언한 사실을 확인했다”고 했다.

특검은 지난달 27일 김 전 의장을 내란 중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하는 과정에서 “2023년 11월 29일 관저 회동에서 윤 전 대통령이 ‘내가 시키는 건 무엇이든 할 수 있느냐’고 물었다”는 취지의 진술을 확보했다. 이 당시부터 계엄 준비를 시작했다는 게 특검의 시각이다. 또 김 전 의장은 당시 관저 회동에 대해 “(윤 전 대통령이) 답변에 만족하지 못하자 책상을 치고 격노하며 ‘총을 가져와 내 머리에 쏘라’고 말했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

김명수 전 합참의장이 지난달 27일 오전 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 소환 조사를 받기 위해 경기 과천시 2차 종합특검(특별검사 권창영) 사무실에 출석하며 취재진 질의에 답하고 있다. 2026.5.27 뉴스1
김명수 전 합참의장이 지난달 27일 오전 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 소환 조사를 받기 위해 경기 과천시 2차 종합특검(특별검사 권창영) 사무실에 출석하며 취재진 질의에 답하고 있다. 2026.5.27 뉴스1
이에 대해 김 전 의장 변호인단은 이날 입장문을 내고 “2024년 12월 3일 밤 공관에서 취침을 준비하던 중 작전부장으로부터 계엄 선포 소식을 처음 접했다”며 “관련된 사전 모의나 회동에 단 한 차례도 참여한 사실이 없다”고 밝혔다. 또 “계엄사령부 구성을 승낙하거나 협조한 사실이 없으며 지휘권을 사실상 배제당한 상태였고 비상계엄을 지원한 사실이 없다”고 해명했다.

한편 특검은 6일 오전 윤 전 대통령을 불러 조사하면서 윤 전 대통령이 서울구치소에서 타고 온 법무부 호송차에서 내려 조사받으러 들어가는 모습을 공개한다고 밝혔다. 이에 대해 윤 전 대통령 변호인은 “출석 시 수갑을 착용할지는 아직 협의 중이다. 수갑 등을 착용하게 되면 못 나간다는 입장”이라고 반발했다. 결국 특검은 “브리핑 내용을 정정한다”며 “출석 장면 공개에 대해 윤 전 대통령의 변호인과 협의할 것”이라고 했다.

구속 상태인 조태용 전 국가정보원장은 이날 오전 특검 조사를 받으러 사무실에 들어갈 때 사복을 입고 포승줄은 하지 않은 채 수갑 찬 양손만 천으로 가리고 들어갔다.

#특검#윤석열#내란#계엄 선포#관저 회동#조사
손준영 기자 hand@donga.com
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