북구 청문당서 ‘나는 배우다, 송승환’ 사진전

9일 개최… 무대 기록 등 자료 전시
행복북구문화재단은 9일부터 20일까지 대구 북구 청문당에서 배우 60년, 인생 70년 사진전 ‘나는 배우다, 송승환’을 연다.
이번 전시는 1965년 아역 배우로 데뷔해 연극, 영화, 드라마, 공연 제작 등 다양한 분야에서 활동한 송승환의 발자취를 볼 수 있다. 데뷔 초기부터 현재까지의 주요 작품과 공연 사진, 무대 기록, 프로그램북, 대본 등 다양한 아카이브(기록 보관) 자료도 전시한다.
송승환은 대표 비언어극 ‘난타’를 세계 무대에 선보였으며, 2018년 평창 겨울올림픽 개·폐회식 총감독을 맡아 한국 문화예술의 역량을 세계에 알린 인물로 평가받는다.
특히 10일 오후 5시 열리는 개막 행사에서는 송승환이 직접 도슨트(해설사)로 참여해 전시 투어와 관객과의 대화를 진행할 예정이다. 관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 무료다. 자세한 내용은 행복북구문화재단 홈페이지(hbcf.or.kr)에서 확인할 수 있다.
박정숙 행복북구문화재단 대표이사는 “이번 전시는 한국 문화예술사의 살아있는 역사인 배우 송승환의 60년 연기 인생과 예술적 성취를 한눈에 볼 수 있는 특별한 프로젝트”라고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
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