익산시청 신청사에 직장어린이집 정식 개원

정원 49명, 보육실-놀이터 갖춰
전북 익산시청 직장어린이집이 1일 정식 개원해 본격 운영에 들어갔다. 이 어린이집은 직원 자녀에게 양질의 보육 서비스를 제공해 일과 가정이 조화롭게 양립하는 직장 문화를 만들기 위해 추진됐다.
원광대 산학협력단이 운영 맡아
신청사 광장 내 지상 1층, 전용면적 352.2㎡ 규모로 조성됐다. 내부에는 나이별 특성을 고려한 4개의 보육실을 비롯해 다목적 유희실과 조리실을 갖췄고, 야외 놀이터 등 아이가 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 했다.
익산시 소속 직원 자녀 가운데 0∼5세 영유아가 이용 대상이며, 정원은 총 49명이다. 운영 시간은 평일 오전 7시 30분부터 오후 7시 30분까지다. 야간 연장 보육 수요가 있으면 오후 9시 30분까지 운영할 예정이다.
어린이집 운영은 원광대 산학협력단이 맡는다. 익산시는 운영의 전문성과 투명성을 높이기 위해 공모를 거쳐 위탁 운영기관을 선정했다. 원광대 산학협력단은 대학 연계 특성화 프로그램과 놀이 중심 보육 과정을 통해 영유아 발달 단계에 맞춘 돌봄 서비스를 제공할 계획이다.
익산시는 개원에 앞서 입소 수요 조사와 현장 설명회를 진행했고, 어린이 활동 공간 확인 검사와 실내 공기질 측정, 공기정화 시공 등을 통해 안전 점검도 마쳤다.
정헌율 익산시장은 “옛 청사는 공간이 좁아 직원을 위한 직장어린이집을 마련하지 못해 늘 안타까웠는데 신청사 건립과 함께 안정적인 보육 공간을 조성해 기쁘다”며 “앞으로도 아이가 즐겁고 부모가 안심할 수 있는 행복한 육아 환경을 실현해 나가겠다”고 말했다.
박영민 기자 minpress@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0