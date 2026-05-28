창원 국가산단, 피지컬 AI 거점으로 키운다

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기존 제조업 기반 활용해 실증

경남도가 대한민국 기계산업의 중심지인 창원국가산업단지를 ‘피지컬 인공지능(AI)’ 기반 미래산단으로 전환하는 사업을 추진한다.

도는 27일 도청 중앙회의실에서 창원국가산업단지 구조고도화계획 수립 용역 최종보고회를 열었다고 밝혔다. 구조고도화계획은 ‘산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률’에 따라 착공 후 20년 이상 지난 노후 산업단지를 대상으로 수립하는 10년 단위 장기 발전 마스터플랜이다. 관련 법령 개정으로 계획 수립 권한이 한국산업단지공단에서 광역단체장으로 이양된 뒤 처음 마련되는 계획이다.

도는 창원국가산단을 ‘피지컬 AI 실증을 선도하는 국가 제조전환 거점’으로 조성할 계획이다. 기존 주력산업을 대체하는 방식 대신 축적된 제조 역량에 AX(인공지능 전환), GX(탄소중립 전환), YX(청년친화 전환), NX(신사업 전환) 등 4대 전환 전략을 접목해 산업단지 체질을 근본적으로 업그레이드하겠다는 구상이다.

신종우 경남도 도시주택국장은 “기존 제조 기반을 고도화하고 AI·디지털·저탄소 전환을 접목해 창원국가산단을 대한민국 제조업 미래전환의 대표 모델로 육성해 나가겠다”고 말했다.

#창원국가산업단지#피지컬 인공지능#AX#GX#YX#NX
도영진 기자 0jin2@donga.com
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