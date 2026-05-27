성균관대·동아일보 영어수학 경시대회 시상식 열려

다음은 수상자 명단
◇개인 부문 대상
＜수학＞ △고등부 성준서(대구과학고 1학년), 이시우(인천과학고 1학년), 양병후(인천과학예술영재학교 2학년), 장현성(인천과학예술영재학교 3학년) △중등부 김도준(개포중 1학년), 박서준(정평중 2학년), 여상윤(현암중 3학년), 전은우(청덕중 3학년), 정기태(마포중 3학년) △초등부 김준서(대치초 1학년), 김채윤(구룡초 1학년), 김하준(방배초 1학년), 박시연(한양초 1학년), 이은호(PACE ACADEMY 1학년), 장은우(초림초 1학년), 황지운(개포초 2학년), 양지우(정현초 3학년), 홍진우(잠신초 4학년), 강민석(전민초 5학년), 양준서(언남초 6학년)
＜영어＞ △고등부 김태우(개포중 1학년) △중등부 이윤서(대치중 1학년), 임수현(귀인중 2학년), 김예준(신사중 3학년) △초등부 정예나(신정초 3학년), 양서진(SIE 4학년), 이채아(개원초 4학년), 박서진(동래초 5학년), 오성준(대현초 5학년), 최은성(서광초 5학년), 김예준(가동초 6학년)
◇최우수학교상
＜수학＞ △인천과학고 △인천과학예술영재학교 △대구과학고 △정평중 △오마중 △연무중 △대도초 △한밭초 △대치초 △도성초 △대현초
＜영어＞ △대치중 △개포중 △귀인중 △신사중 △구룡중 △대도초 △대치초 △대현초 △잠동초 △대곡초 △도성초
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