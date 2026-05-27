성균관대·동아일보 영어수학 경시대회 시상식 열려

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  • 입력 2026년 5월 27일 15시 58분

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27일 서울 종로구 성균관대 600주년 기념관에서 열린 제51회 전국 초중고 영어·수학 학력경시대회 시상식에서 대상 수상자들과 최훈석 성균관대 부총장(뒷줄 가운데)이 기념 촬영을 하고 있다. 하늘교육 제공
27일 서울 종로구 성균관대 600주년 기념관에서 열린 제51회 전국 초중고 영어·수학 학력경시대회 시상식에서 대상 수상자들과 최훈석 성균관대 부총장(뒷줄 가운데)이 기념 촬영을 하고 있다. 하늘교육 제공
성균관대와 동아일보가 후원한 제51회 전국 초중고 영어·수학 학력 경시대회 시상식이 27일 서울 종로구 성균관대 600주년 기념관에서 열렸다. 개인부문 대상은 장현성(인천과학예술영재학교 3학년) 외 30명, 최우수학교상은 인천과학고 외 21개교가 받았다.

다음은 수상자 명단

◇개인 부문 대상
＜수학＞ △고등부 성준서(대구과학고 1학년), 이시우(인천과학고 1학년), 양병후(인천과학예술영재학교 2학년), 장현성(인천과학예술영재학교 3학년) △중등부 김도준(개포중 1학년), 박서준(정평중 2학년), 여상윤(현암중 3학년), 전은우(청덕중 3학년), 정기태(마포중 3학년) △초등부 김준서(대치초 1학년), 김채윤(구룡초 1학년), 김하준(방배초 1학년), 박시연(한양초 1학년), 이은호(PACE ACADEMY 1학년), 장은우(초림초 1학년), 황지운(개포초 2학년), 양지우(정현초 3학년), 홍진우(잠신초 4학년), 강민석(전민초 5학년), 양준서(언남초 6학년)
＜영어＞ △고등부 김태우(개포중 1학년) △중등부 이윤서(대치중 1학년), 임수현(귀인중 2학년), 김예준(신사중 3학년) △초등부 정예나(신정초 3학년), 양서진(SIE 4학년), 이채아(개원초 4학년), 박서진(동래초 5학년), 오성준(대현초 5학년), 최은성(서광초 5학년), 김예준(가동초 6학년)

◇최우수학교상
＜수학＞ △인천과학고 △인천과학예술영재학교 △대구과학고 △정평중 △오마중 △연무중 △대도초 △한밭초 △대치초 △도성초 △대현초
＜영어＞ △대치중 △개포중 △귀인중 △신사중 △구룡중 △대도초 △대치초 △대현초 △잠동초 △대곡초 △도성초
#성균관대#동아일보#전국 초중고 경시대회#수학 학력#영어 학력
최예나 기자 yena@donga.com
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