월드컵 개막 앞두고 ‘욱일기 응원 영상’ 논란…멕시코 유튜버 올려

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 26일 10시 53분

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서경덕 성신여대 교수가 공개한 욱일기 응원 장면 영상. 서경덕 성신여대 교수 페이스북 캡처
서경덕 성신여대 교수가 공개한 욱일기 응원 장면 영상. 서경덕 성신여대 교수 페이스북 캡처
2026 북중미 월드컵 개막을 앞두고 일본 군국주의의 상징인 욱일기 응원 장면이 담긴 영상이 온라인상에서 공유되면서 논란이 일었다.

서경덕 성신여대 교수는 26일 페이스북을 통해 “멕시코 교민이 제보해줬다”며 “멕시코에서 활동 중인 한 유튜버가 만든 월드컵 관련 영상에 욱일기 응원이 등장한다”고 밝혔다.

이어 “(해당 유튜브 채널은) 주로 축구 관련 영상을 올리는 유튜브 채널로 이번 월드컵에 출전하는 48개국을 소개하는 영상에서 욱일기 응원 영상을 여러 번 노출하고 있었다”고 말했다. 해당 영상 조회 수는 130만 회를 넘고 ‘좋아요’ 수도 1만 개를 돌파한 것으로 전해졌다.

서 교수는 2022년 카타르 월드컵 당시에도 도하 시내 대형 광고판에 일본 응원단 얼굴에 욱일기를 합성한 이미지가 등장했던 것을 언급하며 “이는 욱일기의 역사적 배경을 잘 모르는 외국인들이 일본을 대표하는 상징이라고 착각해 벌어진 일”이라고 말했다.

서 교수는 “아시아인들에게는 전쟁의 아픔을 떠올리게 하는 욱일기를 없애기 위해 더 많은 노력을 기울여야 한다”며 “전 세계 누리꾼과 함께 ‘욱일기 퇴치 캠페인’을 꾸준히 펼쳐 나갈 것”이라고 했다.

#서경덕 성신여대 교수#멕시코#유튜버#2026 북중미 월드컵
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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