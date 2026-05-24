“5·18은 폭동” 가짜 신문기사 조작해 유포…50대女 검거

5·18 민주화운동을 북한의 지령을 받은 이들의 폭동이라는 식으로 조작해 신문 형태로 만든 이미지를 온라인에 유포한 50대 여성이 경찰에 붙잡혔다.
24일 광주경찰청에 따르면 사이버범죄수사대는 이날 5·18민주화운동등특별법위반과 명예훼손, 업무방해 등 혐의로 50대 여성을 검거했다.
이 여성은 이달 21일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) 계정을 통해 광주일보 제호를 허위로 붙여 가짜뉴스를 유포했다.
이 여성이 올린 기사를 보면 ‘1980년 5월 20일 화요일 광주일보 지면’이라며 “5·18 북에서 지령받은 간첩들이 무기고를 탈취, 계엄군을 무차별 공격했다”는 내용을 담고 있다.
또 ‘간첩 잔당, 폭도들과 합세해 평화로운 광주를 피로 물들여…시민들 공포에 떨어“라는 내용이 적혀있다.
허위 기사를 유포한 여성은 광주에 거주하지 않는 것으로 전해졌다. 경찰 조사에서 그는 ”사람들의 반응이 궁금해서 이미지를 올렸고 직접 만든 것은 아니다“라고 진술했다.
5·18기념재단에 따르면 최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 ‘1980년 5월 20일자 광주일보’를 사칭한 가짜 신문 이미지가 퍼지고 있다.
재단은 “1980년 당시에는 광주일보라는 제호의 신문사가 존재하지 않았다”며 “당시 광주·전남 지역에는 전남일보와 전남매일만 있었던 만큼 완전히 날조된 가짜 게시물”이라고 밝혔다. 재단은 해당 게시물의 제작·유포 행위에 대해 법적 대응을 검토 중이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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