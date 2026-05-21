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사회
“인생 2막 일자리 찾아드립니다”
동아일보
업데이트
2026-05-21 05:10
2026년 5월 21일 05시 10분
입력
2026-05-21 04:30
2026년 5월 21일 04시 30분
양회성 기자
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20일 서울 강동구 구민회관에서 ‘일자리 매칭데이’ 행사가 열려 구직자가 채용기업 부스 앞에서 면접을 기다리고 있다. 이번 행사에는 (주)아성다이소, 시립강동실버케어센터 등 6곳이 참여했다. 구직자는 현장 면접을 거쳐 영업이나 요양보호, 가사, 매장 관리, 미화 등 분야에 취업할 수 있다.
#일자리매칭데이
#구직자
#채용
#면접
양회성 기자 yohan@donga.com
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