대한제국 황족은 어떤 옷을 입었나

  • 동아일보

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관람객들이 19일 서울 용산구 숙명여대 박물관에서 열린 특별전 ‘대한제국이 꿈꾸는 미래’를 둘러보고 있다. 숙명여대 창학 120주년을 기념해 마련된 이번 특별전은 대한제국의 교육입국 정신과 예술적 가치를 보여주는 다양한 유물과 사진을 선보인다. 전시는 올해 12월 30일까지 진행된다.

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이한결 기자 always@donga.com
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