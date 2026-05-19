태화강 겨울철새 AI로 세어보니 ‘12만 마리’

111종 확인… 전년보다 36% 증가
울산 태화강·동천·회야강 일대에서 겨울을 보낸 철새가 111종, 12만1733마리로 집계됐다. 지난해보다 9종, 3만2567마리(36.5%) 늘어난 규모다.
가창오리-댕기물떼새 등 첫 관측
울산시는 지난해 11월부터 올해 3월까지 진행한 겨울철 조류 조사 결과를 18일 발표하고 철새 도래지 전반에서 개체 수가 증가했다고 밝혔다.
종별로는 댕기흰죽지와 원앙, 물닭 등이 크게 늘었다. 가창오리와 검둥오리사촌, 상모솔새, 댕기물떼새 등은 이번 조사에서 새롭게 확인됐다.
울산의 대표 겨울 철새인 떼까마귀는 올해 2월 21일 기준 11만4119마리가 관찰돼 역대 최대 규모를 기록했다. 울산시는 AI 기반 계수 프로그램인 ‘CountThings from Photos’를 활용해 조사 정확도를 높였다고 설명했다.
조류 전문가 김성수 박사는 “일본과 제주도 등지의 남방 개체군이 북상하는 과정에서 태화강 대숲으로 모이며 대규모 군집이 형성된 것으로 보인다”며 “서식지 수용력이 매우 높은 수준임을 보여준다”고 분석했다.
멸종위기종과 천연기념물도 다수 확인됐다. 검독수리와 참수리, 흰꼬리수리, 수달 등 멸종위기 야생생물 1급 종과 흑두루미, 수리부엉이, 참매 등 2급 종을 포함해 총 15종이 관찰됐다.
또 울산 다운동 삼호섬 일대에서는 독수리 약 200마리가 무리를 지어 있는 모습도 포착됐다.
울산시 관계자는 “조사 결과를 태화강 철새정보시스템에 반영해 시민과 공유할 계획”이라며 “과학적 데이터를 기반으로 철새 서식지 보전과 생태관광 활성화를 함께 추진하겠다”고 말했다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
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