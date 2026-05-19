[강북구] 휴가 중 사고까지 보장… 강북 ‘軍복무 보험’ 확대

복무 청년에 최대 3000만 원 보장
강북구 주민이면 자동 가입 혜택
상해-질병 후유장애 시 2천만 원
작년 보험 도입 후 7건 지급 완료
서울 강북구가 군 복무 중인 지역 청년들의 안전을 지원하기 위해 ‘군복무 청년 상해보험’을 지난해에 이어 올해도 지속 시행한다고 밝혔다.
이 사업은 군 복무 중 예기치 못한 사고나 질병에 대비해 청년들의 의료비 부담을 완화하고 안정적인 복무 여건을 마련하기 위해 도입했다. 2025년 첫 시행 이후 총 7건, 약 407만 원의 보험금이 지급되는 등 실제 사례를 통해 제도의 실효성을 확인하고 있다.
지원 대상은 강북구에 주민등록이 돼 있는 육해공군 및 해병대 현역병과 상근예비역으로 별도의 신청 절차 없이 자동 가입된다.
보장 항목은 총 13개로 △상해·질병 사망 시 3000만 원 △상해·질병 후유장애 시 2000만 원 △상해·질병 입원 시 1일 3만 원(최대 180일) △골절·화상 진단금 회당 15만 원 △정신질환 위로금 200만 원 등이다. 훈련 중 사고뿐 아니라 휴가나 외출 중 발생한 사고까지 보장 범위에 포함되며 타 제도에 따른 보상 여부와 관계없이 중복 보장이 가능해 추가적인 혜택을 받을 수 있다.
올해 보험 보장 기간은 4월 23일부터 2027년 4월 22일까지 1년간이며 사고 발생일로부터 3년 이내에 보험사에 직접 청구하면 된다. 자세한 사항은 강북구청 홈페이지 또는 메리츠화재해상보험을 통해 확인할 수 있다.
강북구 관계자는 “군 복무는 개인의 희생을 넘어 공동체를 지키는 중요한 책무인 만큼 청년들이 불안 없이 복무에 전념할 수 있는 여건을 마련하는 것이 필요하다”라며 “앞으로도 청년의 삶에 실질적인 도움이 되는 정책을 지속적으로 발굴·확대해 나가겠다”라고 밝혔다.
댓글 0