AI부터 진로체험까지… 익산서 20일 청소년박람회

전북 익산시는 20, 21일 이틀 동안 중앙체육공원과 예술의 전당에서 ‘제3회 전북특별자치도 청소년박람회’를 연다고 14일 밝혔다. ‘청소년의 상상이 전북의 미래로 피어나다’를 주제로 전북도와 전북교육청이 함께 주최한다.
중앙체육공원 행사장에는 청소년의 호기심과 트렌드를 반영한 8개 분야 총 128개의 다양한 체험 부스가 마련된다. 미래·진로, 글로벌, 그린, 안전 분야에서는 인공지능(AI)과 가상현실 등 미래 기술 체험부터 지구를 살리는 친환경 활동, 글로벌 문화를 경험할 수 있다.
지역·성장, 상담, 나눔 분야에서는 청소년의 고민을 나누고 성장할 수 있도록 돕는 맞춤형 소통 창구가 마련된다. 스트레스 해소존에서는 청소년의 정신건강 증진과 학업 스트레스 해소를 위한 6개의 이색 체험 부스가 운영된다.
축제의 하이라이트인 ‘청소년 아트 페스티벌’에서는 치열한 예선을 뚫고 선발된 익산의 대표 청소년 동아리 10개 팀이 무대에 오른다. 이 밖에도 글로벌 토크콘서트와 특별 강연, 청소년 자원봉사 포럼 등의 프로그램이 이어진다.
박영민 기자 minpress@donga.com
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