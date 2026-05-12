“0시 축제 거리공연 함께할 예술인 찾아요”

참여단체 모집… 18~21일 접수
대전문화재단은 ‘대전 0시 축제’ 기간 전국 예술인이 참여하는 2026년 거리공연 활성화 사업 ‘제로플러그’ 출연단체를 공개 모집한다고 11일 밝혔다.
출연료 회당 최대 75만 원 지급
제로플러그는 축제 명칭인 ‘0(ZERO)’와 사람과 예술을 잇는 ‘플러그(plug)’의 의미를 담고 있다. 8월 7일부터 17일까지 11일간 대전역∼옛 충남도청 구간에서 열리는 0시 축제 기간 전국 예술인들이 대전 원도심 곳곳에서 공연을 펼치며 시민과 소통하는 거리공연 사업이다. 예술인이 전기나 별도 장비 지원 없이 직접 준비한 구성으로 공연을 운영하며 다양한 예술과 시민이 자연스럽게 연결되는 열린 공연 환경 조성을 목표로 한다.
모집 분야는 음악, 전통예술, 복합 분야(연극·무용·다원예술·예술 일반 등)다. 선정되면 0시 축제 기간 총 2회(회당 30분 이내) 공연할 수 있다. 출연료는 참여 인원에 따라 차등 지급되며 회당 최대 75만 원(1인당 25만 원)까지 받을 수 있다.
신청 자격은 별도의 음향·무대 시스템과 전기 지원 없이 자력으로 공연 운영이 가능한 개인 또는 단체(최대 3인)다. 대전 거주자는 단체의 경우 대표자 기준으로 우대한다.
공모 신청은 5월 18일부터 21일 오후 5시까지 대전문화재단 생활문화포털을 통해 온라인으로 접수하면 된다.
김태영 기자 live@donga.com
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