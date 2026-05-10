배재대, 대학정보보호동아리 지원사업 선정

배재대는 정보보안학과 재학생 12명으로 구성된 동아리 ‘S.C.P’가 대학 정보보호 동아리(KUCIS) 지원 사업에 선정됐다고 10일 밝혔다.
이 사업은 과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회(KISIA)가 전국 대학(원) 정보보호 동아리를 선정해 연구 활동비(70만 원), 교육 등을 지원하며 화이트해커의 산실로 불린다. 화이트해커는 윤리적인 해킹 기술을 활용해 보안 약점을 찾아내 방어 체계를 만드는 전문가를 뜻한다.
이번에 선정된 배재대 동아리 학생들은 정보보안 분야에서 꾸준히 활동해 왔다. 지난해 한국정보기술학회 주최 하계종합학술대회 대학생 논문경진대회에서 서영석, 류호현, 이당찬, 이지황 학생은 ‘우수논문상’을 수상했고, 한국정보기술연구원의 화이트햇 스쿨에서 강성원 학생은 우수 프로젝트에 선정됐다. 한국콘텐츠학회가 개최한 ICCC 2025 국제학술대회 캡스톤디자인 경진대회에서 류호현, 이지황, 서영석, 이당찬 학생은 우수상 등을 수상했다.
배재대에 따르면 동아리 학생은 국가정보원(윤리적 해커 양성 과정), 한국정보기술연구원(화이트햇 스쿨, BoB), 한국정보보호산업협회(S-개발자) 등에서 교육받았고, 일부 학생은 보안 전공 학생만 지원할 수 있는 사이버 관제 부사관 등으로 군 복무를 하며 전문성을 키워왔다.
안계명 S.C.P 대표(25)는 “치열한 경쟁을 뚫고 대학 정보보호 동아리 지원 사업에 선정된 만큼 사이버보안 실력을 향상하는 계기가 될 것”이라며 “화이트해커 네트워킹 강화와 산업체 견학을 통해 차세대 보안 기술을 선도하는 기술력을 갈고닦을 것”이라고 했다.
김태영 기자 live@donga.com
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