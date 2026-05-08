“N분의 1 맞나?”…불신 키우는 친구의 ‘수상한 정산’

친구와 놀았다가 다음 날 확인한 정산 금액이 너무 높아서 당황했다는 사연이 온라인에서 화제가 됐다.
지난 6일 한 온라인 커뮤니티에 ‘더치페이 비용 거짓말 하는 친구’라는 제목의 글이 올라왔다.
작성자 A씨는 “친해진 지 얼마 안된 친구와 처음 약속을 잡고 어제 놀았다”면서 “친구가 본인 카드로 다 계산하고 나중에 정산하겠다고 해서 알겠다고 했다”고 밝혔다. A씨가 구매한 일부 개인 물품을 제외하면 나머지는 친구가 계산했고, 즐거운 시간을 보낸 후 각자 귀가했다.
그런데 다음 날 친구가 정산한 금액을 본 A씨는 금액이 예상보다 너무 높아서 당황했다. 그는 “찾아봤는데 아무리 계산을 해봐도 금액이 전혀 맞지 않을 정도였다”고 덧붙였다. A씨는 “더치페이 비용을 거짓말할 수도 있느냐”면서 복잡한 심경을 털어놨다.
사연을 접한 누리꾼들은 “혼자서 고민할 시간에 영수증 보내 달라고 하는 편이 낫다”, “친구들 사이에서 정산할 때는 영수증 첨부해서 내역을 보여주는 게 맞다”, “총 금액 외에도 상세내역까지 같이 보내달라고 해야 한다”면서 금액 문제는 꼼꼼하게 확인해야 한다고 밝혔다. 이들은 “영수증을 확인하는 스타일이라고 하거나, 예상보다 높은 것 같다고 하면서 자연스럽게 내역을 확인하라”고 조언했다.
한편 한 누리꾼은 “나도 그런 느낌을 받았지만, 내역을 확인했더니 내 판단과 실제 지출액이 달랐다”면서 “자잘하게 합치면 생각보다 큰 금액이 될 수 있다”는 의견을 제시했다.
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