“전기차 타고 오면 장작이 공짜”…경기관광공사, 파격 ESG 캠페인 추진

경기관광공사가 다음 달 1일부터 한 달간 임진각 평화누리캠핑장에서 이용객 참여형 ESG 캠페인 2종을 운영한다고 28일 밝혔다. 고유가 시대를 맞아 캠핑 비용 부담을 줄이고, 친환경 이동 문화를 확산하기 위한 취지다.
캠페인은 친환경 차량 이용을 장려하는 ‘초록 바퀴로 장작 득템’과 대중교통 이용을 유도하는 ‘차 없이 GO, 캠핑 ON’으로 구성됐다. 캠핑장 방문 방식 자체를 친환경적으로 전환하는 데 초점을 맞췄다.
‘초록 바퀴로 장작 득템’은 자가용 이용객 가운데 친환경 차량 이용자를 대상으로 한다. 캠핑장 주차 할인 등록 차량이 전기차나 수소차 등 무공해 차량일 경우 장작 10㎏(1만3000원 상당)을 무료로 제공한다. 캠핑 필수품인 장작을 지원해 이용객 부담을 낮추는 동시에 친환경 차량 이용 확대 효과를 노린 것이다. 다만, 경차나 하이브리드 차량 등 저공해 차량은 대상에서 제외된다.
‘차 없이 GO, 캠핑 ON’은 대중교통 이용객을 위한 프로그램이다. 문산역이나 임진각 평화누리 관광지 일원에서 내린 후 대중교통 이용 내역을 인증하면 참여할 수 있다. 참여자에게는 그릴과 ‘불멍’ 용품이 포함된 4만8000원 상당의 ‘그릴+불멍 풀패키지’가 제공된다. 캠핑장까지는 도보나 택시 이용이 허용된다.
경기관광공사 관계자는 “고유가 상황 속에서 이용객의 경제적 부담을 덜고 친환경 이동 방식을 자연스럽게 유도하기 위해 이번 캠페인을 마련했다”라며 “앞으로도 지속 가능한 관광과 연계한 프로그램을 확대해 나가겠다”라고 말했다.
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