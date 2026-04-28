사유지 내 개방 보행로 정비, 최대 700만 원 지원

영등포구 ‘공개공간 정비’ 접수
서울 영등포구가 도심 속 사유지 내 보행 공간 정비를 유도하기 위해 구비 지원에 나선다.
27일 영등포구는 ‘공개공간 정비 지원사업’ 신청 접수를 시작한다고 밝혔다. 공개공간은 사유지이지만 관련 규정에 따라 일반 시민이 자유롭게 통행하거나 이용할 수 있도록 개방된 공간을 뜻한다.
이번 사업은 해당 공간의 보행로를 정비할 경우 구청이 총사업비의 70% 범위에서 최대 700만 원까지 지원하는 내용이다. 지원 대상은 사용승인 후 5년 이상 지난 건축물 내 공개공간이다. 시민 통행에 제공되는 보행로가 대상이다. 시설 노후화나 파손 등으로 정비 필요성이 있는 곳을 우선 검토할 예정이다. 신청은 6월 30일까지 영등포구청 건축과에서 받는다. 집합건축물은 관리단 의결을 거친 동의서를 함께 제출해야 한다. 신청 서식은 영등포구청 홈페이지 고시·공고 게시판에서 내려받을 수 있다.
영등포구는 건축위원회 자문과 보조금 심의를 거쳐 지원 대상을 선정할 계획이다. 선정된 대상지는 공사 완료 뒤 공사 과정 사진 등을 포함한 결과 보고서를 제출해야 하고, 현장 확인 절차를 거쳐 보조금이 지급된다. 구 관계자는 “노후 공간 정비를 통해 걷기 좋은 도시 환경을 만들어 가겠다”고 밝혔다.
송진호 기자 jino@donga.com
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