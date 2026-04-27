“군산 갯벌에 사람이 엎드려있다”…남성 시신 발견

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  • 입력 2026년 4월 27일 15시 34분

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기사와 관련 없는 이미지. 동아일보DB
기사와 관련 없는 이미지. 동아일보DB

전북 군산시에 있는 한 갯벌에서 신원 미상의 남성 시신이 발견돼 해경이 수사에 나섰다.

27일 군산해양경찰서에 따르면 전날 오후 4시 16분경 군산시 해망동 수산물 특화단지 주차장 인근 갯벌에 엎드려 있는 변사체가 있다는 취지의 112 신고가 접수됐다.

현장에서 발견된 변사자는 남성으로 확인됐다. 그는 발견 당시 남색 상의와 검정 하의를 입고 허리에는 보호대를 착용한 상태였던 것으로 전해졌다.

신고를 받고 출동한 해경은 소방당국 등 유관기관과 합동으로 장비를 동원해 시신 수습 작업을 벌였다. 같은 날 오후 5시경 시신을 인양해 인근 장례식장에 안치했다.

해경은 변사자의 정확한 신원 파악을 시도하는 한편 자세한 사망 경위를 조사하고 있다.

#전북 군산#갯벌#신원미상#시신#변사자#해양경찰
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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