초록우산, ‘대한민국 아동성장지표’ 발표

아동복지전문기관 초록우산은 오는 30일 국내 최초로 민간 차원에서 전국 229개 지자체의 아동 성장 환경을 진단한 ‘대한민국 아동성장지표’를 발표할 예정이라고 24일 밝혔다.
대한민국 아동성장지표는 전국 229개 시·군·구의 기존 아동 관련 통계 자료를 비교 및 분석해 아동의 성장 환경을 측정한 연구 자료다. 초록우산은 기존의 주요 아동 지표들이 현실적인 아동의 삶을 충분히 반영하지 못하는 한계를 인식하고 이번 연구를 진행했다. 실질적인 아동 성장 환경 격차 해소를 위한 정책이 설계 및 집행될 수 있도록 지원하기 위해 실제 정책 집행 단위인 시·군·구 기준에서 지표를 분석했다.
이번 지표는 건강, 교육, 복지, 지역사회 4개 주요 영역의 12개 핵심 지표로 구성됐다. 초록우산은 총 8만7581개의 공공 데이터 중 1차로 지표 분석 목적에 맞춰 83개 후보군을 도출했다. 국내외 선행연구 검토, 미디어 분석, 전문가 타당성 검토를 거쳐 최종 12개 핵심지표를 선정했다. 자료에는 시·군·구의 아동 성장 환경 격차 수치, 실제 성장 환경에 대한 종합 진단 결과 및 제언 등이 담겨있다.
초록우산은 오는 30일 서울 중구 어린이재단빌딩 그린아고라에서 ‘대한민국 아동성장지표 발표회’를 열고 주요 분석 결과와 종합 점수를 공개할 계획이다.
초록우산 관계자는 “전국 229개 시·군·구 단위로 분석한 대한민국 아동성장지표가 정책 당국과 연구자들이 아동 중심의 변화를 만드는 데 있어 핵심적인 참고 자료가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
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