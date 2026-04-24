먹고살길 막막한 중장년, 일자리박람회 오세요

인천, 28일 시청 중앙홀서 개최
경기침체 영향으로 고용둔화가 이어지는 가운데 중장년들을 위한 채용의 장이 열린다.
인천시는 28일 인천시청 중앙홀에서 ‘인천 중장년 일자리박람회’를 개최한다고 23일 밝혔다. 올해 인천에서 열리는 ‘일자리박람회’의 첫 행사로 인천시와 중부지방고용노동청, 인천북부고용노동지청이 공동 주최한다.
행사는 28일 오후 2시부터 5시까지 열리며 35개 기업이 참여해 약 300명을 채용할 예정이다. 현장에서는 기업 인사담당자와 구직자 간 1 대 1 면접이 이뤄진다. 면접 이미지 컨설팅, 인공지능(AI) 캐리커처, 이력서 컨설팅 등 취업 준비를 지원하는 다양한 부대행사도 마련된다.
취업을 희망하는 구직자는 행사 당일 이력서와 신분증, 자격증 사본(해당자)을 지참하면 사전 신청 없이 현장 면접에 참여할 수 있다. 행사 관련 세부 정보와 참여 기업의 채용 공고는 공식 누리집(인천일자리박람회.kr)에서 확인할 수 있다.
박람회에는 인천테크노파크를 비롯해 국가보훈부 인천보훈지청(인천 제대군인지원센터), 노사발전재단 중부지사(인천중장년내일센터), 한국산업단지공단 인천지역본부, 인천교통공사, 인천지역인적자원개발위원회 등 관계기관이 참여한다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
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