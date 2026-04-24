먹고살길 막막한 중장년, 일자리박람회 오세요

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인천, 28일 시청 중앙홀서 개최

경기침체 영향으로 고용둔화가 이어지는 가운데 중장년들을 위한 채용의 장이 열린다.

인천시는 28일 인천시청 중앙홀에서 ‘인천 중장년 일자리박람회’를 개최한다고 23일 밝혔다. 올해 인천에서 열리는 ‘일자리박람회’의 첫 행사로 인천시와 중부지방고용노동청, 인천북부고용노동지청이 공동 주최한다.

행사는 28일 오후 2시부터 5시까지 열리며 35개 기업이 참여해 약 300명을 채용할 예정이다. 현장에서는 기업 인사담당자와 구직자 간 1 대 1 면접이 이뤄진다. 면접 이미지 컨설팅, 인공지능(AI) 캐리커처, 이력서 컨설팅 등 취업 준비를 지원하는 다양한 부대행사도 마련된다.

취업을 희망하는 구직자는 행사 당일 이력서와 신분증, 자격증 사본(해당자)을 지참하면 사전 신청 없이 현장 면접에 참여할 수 있다. 행사 관련 세부 정보와 참여 기업의 채용 공고는 공식 누리집(인천일자리박람회.kr)에서 확인할 수 있다.

박람회에는 인천테크노파크를 비롯해 국가보훈부 인천보훈지청(인천 제대군인지원센터), 노사발전재단 중부지사(인천중장년내일센터), 한국산업단지공단 인천지역본부, 인천교통공사, 인천지역인적자원개발위원회 등 관계기관이 참여한다.

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차준호 기자 run-juno@donga.com
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